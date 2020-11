Celtic bekrefter: Ignorerer norske karanteneråd for Ajer og Elyounoussi

I en kort melding bekrefter den skotske toppklubben at begge de to norske spillerne er aktuelle for trening og kamp.

Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer var begge en del av det norske landslaget som ikke fikk spille kamper denne uken på grunn av koronasmitte.

Celtic-duoen reiste derfor hjem til Skottland og det ble informert om at de skulle fullføre karantenetiden der, før de igjen kunne spille fotball.

Celtic bekrefter

Tirsdag kveld bekrefter imidlertid Celtic via sin Twitter-konto at begge de to spillerne nå er tilbake i trening og klare for å spille kamper med klubblaget.

Dermed føyer de seg inn i rekken av en rekke andre norske profiler som ikke fullfører den omtalte karantenetiden, før de igjen er i aksjon på fotballbanen,.

Mandag ble det bekreftet at Borussia Dortmund, Hertha Berlin og RB Leipzig hadde planer om å benytte henholdsvis Erling Braut Haaland, Rune Jarstein og Alexander Sørloth i kamp.

Dersom en spiller avleverer to negative koronatester innen kampen, kan han spille, var den klare beskjeden fra Dortmund og Berlin.

– Tysk lov gjelder på tysk jord, fastslo Dortmund, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fikk grønt lys

Tirsdag ble det klart at Dortmund hadde fått grønt lys til å bruke Haaland.

- Etter at Erling Haaland kom tilbake til Dortmund har vi spurt ham ut om den mulige kontakten med en annen norsk spiller som testet positivt. Som følge av denne har vi konkludert med at herr Haaland ikke er å regne som nærkontakt med en smittet, og derfor pålegges ingen karantene, het det i en uttalelse fra de lokale helsemyndighetene ifølge NTB.

Midtsjø tilbake i trening

Tidligere tirsdag ble det også kjent at midtbanespilleren Fredrik Midtsjø allerede er tilbake i trening med sitt nederlandske klubblag, AZ Alkmaar.

AZ Alkmaar-spilleren fikk i likhet med sine lagkamerater lov av kommuneoverlegen i Oslo til å reise hjem mot at de overholdt karanten frem til klokken 13 søndag.

Overfor De Telegraaf gjør imidlertid den nederlandske klubben det klart at de ikke forholder seg til norske karantenebestemmelser.

- Vi handler i samsvar med nederlandske retningslinjer, sa en talskvinne for AZ til avisen.

