Celtic og Elyounoussi slo Motherwell, holder Rangers bak seg

Celtic tok nok en trepoenger da Motherwell ble slått 2-0 hjemme i den skotske eliteserien søndag.

Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer var begge med i serielederens startoppstilling.

Seieren hjemme på Celtic Park var hjemmelagets fjerde på rad. Dermed holdt klubben Rangers bak seg på tabelltoppen. Celtic har erkerivalen, som slo Livingston 2-0 søndag, bak på målforskjell.

Formsterke Elyounoussi fikk sin første sjanse for Celtic allerede tidlig i kampen, men ble stoppet av bortelagets solide forsvarsrekke. Neste sjanse kom få minutter før pause, da nordmannen fikk servert ballen fra James Forrest, men endte med å sette ballen over tverrliggeren.

I stedet var det lagkamerat Odsonne Édouard som sørget for å sende hjemmelaget i ledelsen da han satt sitt åttende mål for sesongen etter 19 minutters spill. Etter hvilen doblet Celtic ledelsen på en scoring som ble kreditert som et selvmål av Motherwell-keeper Richard Tait.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen, mens Mohamed Elyounousi ble byttet ut fire minutter før full tid.

Celtic møter Livingston i neste runde.

(©NTB)