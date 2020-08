Celtic-pause etter Bolingolis utflukt til røde Spania

Celtics kommende to kamper er utsatt etter at Boli Bolingoli tok en svipptur til Spania. Dermed får Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi en pause.

Oppgjørene mot St. Mirren (onsdag) og Aberdeen (lørdag) går ikke som planlagt. Bolingoli reiste til Spania og gikk ikke i karantene ved hjemkomst til Skottland. Han satt på reservebenken i en kamp sist helg.

– Jeg gjorde en grov feilvurdering, sa Bolingoli.

Celtics manager Neil Lennon freste og kalte utflukten «utrolig egoistisk».

Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister, var også kritisk. – Dette betyr et gult kort, men neste gang blir det rødt, sa hun da Bolingoli-saken ble brakt opp under en pressekonferanse tirsdag.

Hos Aberdeen er åtte mann i karantene (to fikk påvist covid-19) etter at de i fellesskap besøkte en bar for vel en uke siden. Det gjør at også deres onsdagskamp mot Hamilton må utsettes.

(©NTB)