Celtic-sjefen snakket med Ajer om ryktene: – Kan være distraherende

Celtic-manager Neil Lennon synes Kristoffer Ajer håndterer ryktefloraen rundt egen fotballframtid godt. Han vil ikke selge den norske midtstopperen.

Ajer har vært koblet til en rekke klubber, blant dem den italienske fotballstorheten Milan, i lengre tid. Så langt har imidlertid ikke den påståtte interessen materialisert seg i en overgang.

Torsdag møter Ajer og Celtic armenske Ararat-Armenia i europaligakvalifiseringen. Da manager Lennon møtte pressen i forkant av kampen onsdag, ble klubbens norske forsvarsbauta igjen tema.

– Han er svært fokusert. Han spiller fra start i morgen, og han ser fram til kampen. Du kan ikke kontrollere spekulasjonene. Som alltid har det ikke kommet noen konkrete tilbud eller konkrete bekreftelser på noe, sa Lennon om overgangsryktene.

– Og vi ønsker ikke å selge ham, la han til.

Kan påvirke

Celtic-sjefen er klar på at Ajer ikke lar seg prege av overgangssnakket.

– Han er på et bra sted mentalt sett. Jeg snakket med ham om dette i går, og jeg er her for å støtte ham, sa Lennon.

Han vedgår samtidig at stadige rykter rundt egen framtid kan være en belastning.

– Situasjonen han befinner seg i, kan noen ganger være svært distraherende, men han får all den støtten han trenger fra meg, resten av støtteapparatet og selvsagt lagkameratene.

Varslet overgang

Ajer har to år igjen av kontrakten med den skotske mesterklubben. For en tid tilbake varslet landslagsprofilens agent, Tore Pedersen, at midtstopperen kom til å forlate Celtic.

– Han forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer. Det er flere klubber som er interesserte, uten at jeg kan gå mer innpå navn. Det er mange som har fulgt han over en lengre periode, sa han til NTB.

Mye kan imidlertid tyde på at Ajer ikke er et brennhett navn i Milan. Tidligere denne uken uttalte direktør Paolo Maldini seg om at klubben er på utkikk etter en midtstopper, men gikk langt i å bekrefte at verken Ajer eller Fiorentina-spiller Nikola Milenkovic er hyperaktuelle.

– Jeg må si nei. Disse to kan være på listen, men for å være helt ærlig er de ikke blant navnene vi jobber med akkurat nå, sa klubblegenden ifølge Sky Sports Italia.

