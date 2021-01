Celtic-spiller koronasmittet – 15 mann i karantene

13 spillere og to trenere i fotballklubben Celtic er i koronakarantene etter at midtstopper Christopher Jullien testet positivt for koronavirus.

Det opplyser Celtic på sitt nettsted snaut åtte timer før eliteseriekampen mot Hibernian mandag kveld. Utenom Jullien har samtlige spillere og medlemmer av støtteapparatet testet negativt for viruset, men manager Neil Lennon, hans assistent John Kennedy og 13 førstelagsspillere defineres som nærkontakter av franskmannen. Dermed må de i karantene. Det er ikke kjent om norske Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi er blant disse 13. Celtic opplyser at laget kommer til å spille mandagens kamp mot Hibernian. (©NTB)

