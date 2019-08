Celtic til europaligaen, Ajer hinket av banen med skade

En skadd Kristoffer Ajer måtte byttes ut allerede etter et kvarters spill av torsdagens europaliga-kvalifiseringskamp mellom Celtic og AIK i Stockholm.

Det kan bety store forsvarsproblemer for landslagssjef Lars Lagerbäck til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige 5. og 8. september.

Ajer er naturlig nok tiltenkt en sentral rolle i de kampene.

Som i de foregående seriekampene startet Ajer torsdagens kamp i Stockholm på høyresiden i Celtic-forsvaret, men han fikk tidlig problemer. Kun 15 minutter var spilt da landslagsprofilen ruslet slukøret av banen med en skade. Inn kom Anthony Ralston.

Omfanget av skaden er ikke kjent.

Tarik på benken

Celtic kom til returkampen i europaligakvalifiseringen mot AIK med 2-0-ledelse fra det første møtet i Glasgow. Det forspranget tok mannskapet til Neil Lennon godt vare på.

James Forrest sendte gjestene i ledelsen bare sekunder etter Ajer hadde forlatt banen, og det hjalp ikke at AIK utlignet etter en drøy halvtime. Michael Johnston 2-1-scoring og Christopher Julliens fulltreffer sørget for at Celtic ledet 5-1 sammenlagt fire minutter før full tid.

Lewis Morgan sørget for 6-1 sammenlagt helt på tampen av kampen, og Celtic er sikret plass i høstens europaliga.

Daniel Granli spilte hele torsdagens kamp for AIK, mens Tarik Elyounoussi ble sittende på benken i samfulle 90 minutter.

Solbakken videre

Med i potten når gruppespillet trekkes fredag er også Ståle Solbakkens FC København.

3-1-seieren mot latviske Riga FC hjemme i Parken ga et godt utgangspunkt foran torsdagens returkamp, og dermed kunne Solbakken og hans menn leve med 0-1-tap foran egne fans.

Brasilianske Felipe Brisola ble matchvinner for gjestene fra Riga.

