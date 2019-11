Celtic videre i europaligaen etter bragdseier i Roma

Fem minutter på overtid scoret innbytter Olivier Ntcham målet som ga Celtic 2-1-seier borte mot Lazio og sendte laget til europaligaens cupspill.

Kristoffer Ajer, Mohamed Elyounoussi og deres lagkamerater kunne feire Celtics første borteseier i Italia noensinne, i det 13. forsøket. Mindre lykkelig var rogalendingen Veton Berisha. Det var hans feilpasning og balltap på egen halvdel som banet vei for vinnermålet.

Odsonne Édouard brøt pasningen og førte ballen innover på banen før han passet til Ntcham, som vippet ballen over keeper og scoret vinnermålet.

Bare noen minutter tidligere hadde Berisha en stor sjanse til å gi Lazio ledelsen, men Fraser Forster reddet hans skudd og slo ballen ut.

Lazio hadde tatt en tidlig ledelse ved Ciro Immobile, men James Forrest utlignet før pause etter å ha blitt vakkert framspilt av Elyounoussi.

Lazio dominerte kampen og spolerte store sjanser, men Celtic hadde også sine tilbud. Blant annet hadde Edouard en kjempemulighet framspilt av Elyounoussi i det 76. minutt. Avslutningen gikk så vidt utenfor.

Verdens beste

9000 Celtic-fans hadde reist til Roma for å følge det som ble betegnet som litt av et hatoppgjør etter at tilhengerskarene var i tottene på hverandre, særlig verbalt, i forbindelse med klubbens møte i Glasgow for to uker siden. To av de tilreisende skottene havnet på sykehus etter å ha blitt knivstukket natt til torsdag.

– Vi har verdens beste tilhengere. De kom hit i tusenvis fordi de elsker å se Celtic spille og vinne, sa manager Neil Lennon etter kampen.

– Det er stort å ha kvalifisert oss med to kamper igjen å spille. Det er for tidlig å si hvor langt vi kan nå i denne turneringen, men vi kan være en vanskelig motstander for hvem som helst.

– Nå er våre sjanser til å gå videre svært små, men man skal aldri si aldri i fotballen, sa Lazio-trener Simone Inzaghi. Laget hans er seks poeng bak rumenske Cluj, som etter sin 1-0-seier over Rennes er gruppetoer poenget bak Celtic.

Tre ble klare

Ajer og Elyounoussi spilte hele kampen for Celtic, som var ett av tre lag som sikret avansement i tidligkampene torsdag. Sevilla (vant 5-2 over Dudelange) og Basel (2-1 over Getafe) var de to andre.

Mens Ajer og Elyounoussi kunne juble, gikk det tyngre for andre nordmenn som var i aksjon samtidig. Alexander Sørloth spilte en halvtime som innbytter da Trabzonspor tapte 1-3 borte mot Krasnodar.

FC København, med Sten Grytebust på benken, topper fortsatt tabellen i sin gruppe etter 1-1 hjemme mot Dinamo Kiev. Jo Inge Berget og hans Malmö jaget forgjeves et vinnermål borte mot Lugano, men er etter 0-0 fortsatt på 3.-plass i den jevne gruppe B, ett poeng bak tetduoen.

