Sam Allardyce og Everton fikk endelig tak i Besiktas-spissen.

Cenk Tosun er klar for Everton. Det bekrefter de blåkledde fra Merseyside på sine hjemmesider. Den tyrkiske landslagsangriperen ankommer klubben fra Besiktas.

26-åringen blir dermed Sam Allardyces første signering etter at han tok over de blåkledde etter Ronald Koeman sent i november.

En som virkelig er imponert over den tyrkiske spilleren er tidligere Everton- og Liverpool-spiller Don Hutchison.

I really hope @Everton get Cenk Tosun I’ve recommended him to all the managers I speak to!!!!’ What a talent!!!!!!