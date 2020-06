César Azpilicueta hevet stemmen under drikkepausen - minutter senere tok Chelsea ledelsen

Et videoklipp fra torsdagens storkamp mellom Chelsea og Manchester City viser ordvekslingene i Chelsea-leieren før de snudde kampen og sikret Liverpool seriegullet.

Korona-pandemien har ført til at Premier League-fotballen ruller foran tomme tribuner, til forargelse for både spillere og supportere. Likevel har de tomme tribunene gitt tv-seerne et dypere innblikk i hva som formidles blant spillerne og trenerne nede på gressmatta.

Kroneksempelet på dette fikk vi kanskje torsdag kveld, under den sesong-avgjørende kampen mellom Chelsea og Manchester City.

Viktig vannpause

For i heten på Stamford Bridge fikk lagene drikkepause halvveis inn i den andre omgangen. Pausen var kjærkommen for hjemmelaget Chelsea, som etter å ha gått til pause på ledelsen 1-0 hadde mistet grepet om kampen i starten av den andre halvdelen.

Kevin De Bruyne utlignet til 1-1 ti minutter inn i andre omgang, og Manchester City var nære ved å fullbyrde snuoperasjonen da Raheem Sterling traff stolpen bare minutter senere. Laget fra Manchester fortsatte å trykke på frem til det var tid for vann-pause.

I en video publisert av BTSport både ser og hører vi Chelseas pauseprat, og det er tydelig at kaptein César Azpilicueta tar ansvar, sammen med manager Frank Lampard.

- Må slå langt

Chelsea-kapteinenen hevet nemlig stemmen da laget sto samlet rundt hjemmebenken:

- Hvis vi må slå langt, så slår vi langt. Deretter går vi for andreballene, og får selvtillit gjennom det, sier Chelsea-kapteinen i et klipp publisert av BT Sport.

Frank Lampard og César Azpilicueta hevet stemmen da Manchester City styrte begivenhetene på Stamford Bridge. (AP Photo/Paul Childs,Pool)

Ordet selvtillit er tydelig viktig i Chelsea-leieren, og brukes også av Lampard i den samme pausepraten:

- Kom igjen gutter, kom igjen! Samme historien, samme historien. Vi må få troen på oss selv, sier Lampard i det samme klippet.

Og Chelseas pauseprat ga resultater. City mistet grepet om kampen, og hjemmelaget skapte flere store sjanser. I det 70. spilleminutt ble en lang ball slått i retning Christian Pulisic, som var centimeter unna å sette sin andre skåring for kvelden.

Syv minutter senere kom den avgjørende muligheten, da Fernandinho rettet ballen på strek med hånden som hjelpemiddel. Brasilianeren ble utvist, og landsmann Willian ga hjemmelaget ledelsen fra 11-metersmerket.

Chelsea-seieren sikret dermed Liverpools første ligagull på 30 år, og ga Lampards menn et aldri så lite pusterom i striden om en plassering innenfor topp fire.

