Champions League-kometen Alphonso Davies ble invitert på prøvespill i Manchester United - fikk ikke lov til å dra

Storklubbene lå langflate etter supertalentet. Til slutt ble han hentet til Bayern München som ving - nå herjer han i en annen rolle.

Bayern Münchens unge stjerne Alphonso Davies har virkelig fått sin gjennombrudd denne sesongen og 19-åringen herjet mot Chelsea i Champions League tirsdag.

Unggutten fra Canada var blant annet nest sist på ballen da Robert Lewandowski satte inn tyskernes tredje mål for kvelden, i det som ble en 3-0-seier i London.

Davies ble hentet til den tyske storklubben sommeren 2018 for en prislapp som inkludert bonuser skal være på rundt 22 millioner dollar - 205 mill. norske kroner.

I en alder av 18 år ble den hurtige kanadieren den dyreste spilleren som noen gang hadde blitt solgt ut av den amerikanske ligaen Major League Soccer.

- Ble invitert til United



Allerede på det tidspunkt var Davies sett på som et megatalent og en rekke av de største klubbene i Europa holdt et godt øye med ham. En av de største beundrerne var daværende Manchester United-manager José Mourinho.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News ønsket United å invitere supertalentet på et prøvespill over tre uker i januar 2018, men på grunn av at Davies hadde forpliktelser med landslaget, ønsket ikke hans daværende klubb Vancouver Whitecaps at han skulle tilbringe tre uker i utlandet rett etter oppholdet med landslaget.

Dermed ble det aldri noen mulighet til å vise seg fram for United. Ulike rapporter i media hevder også at Jürgen Klopp og Liverpool lenge skal ha hatt en godt øye til Davies, før han til slutt valgte å signere for Bayern München sommeren 2018.

I den tyske klubben har Davies, som i utgangspunktet er ving, fått gjennombruddet i en backposisjon. På grunn av skader ble 19-åringen omskolert i posisjonen.

Med et vanvittig tempo og svært gode tekniske ferdigheter har Davies imponert voldsomt i sin nye rolle og vært blant de beste i Bundesliga denne sesongen.

Ekspert: - Sjokkerende



Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet sa dette som Davies nylig i en artikkel der Nettavisen satte fokus på de største talentene i tysk fotball:

- Davies har et fantastisk steg, og man vil bare sitte og se på ham løpe. Han ble hentet som ving, men da Bayern fikk skadeproblemer måtte Alaba inn som stopper. Da fikk Davies prøve seg der, og flere var meget skeptiske. Men nå er han den beste backen, og dette er ikke kødd! Han er seriøst den beste backen i Bundesligaen - jeg kan ikke huske en eneste gang han er blitt fraløpt eller driblet av. Det er ganske sjokkerende at han har gått fra MLS til Bundesligaen, måtte omskoleres fra sin første posisjon og nå er han den beste spilleren i ligaen i sin nye posisjon, sa Sundet om 19-åringen.

FRA START MOT CHELSEA: Alphonso Davies, nummer fire fra venstre på bakerste rad, spilte og imponerte stort i Champions League. Foto: Ben Stansall (AFP / NTB scanpix)

Alphonso Davies er født i Buduburam, Ghana, men flyttet til Canada med familien da han var fem år gammel. I 2017 fikk han kanadisk statsborgerskap.

Vålerenga-kobling



I juni 2017, samme måned som statsborgerskapet gikk i orden, ble han den yngste spilleren noensinne som spilte for det kanadiske A-landslaget. I en alder av 19 år har Davies allerede fått med seg 17 landskamper og scoret fem mål for Canada.

På klubbnivå kom gjennombruddet for allerede nevnte Vancouver Whitecaps, der han blant annet spilte sammen med Vålerenga-spilleren Sam Adekugbe.

En annen Vålerenga-kobling med den unge Bayern München-spilleren er at Pa-Modou Kah, med en fortid i osloklubben, var i trenerstaben til Whitecaps samtidig som Davies spilte der. Kah jobbet for MLS-klubben i 2017 og 2018.

Sammenlignet med Adu



Allerede før han dro til tysk fotball rakk Davies å spille solide 81 kamper og 12 mål i på seniornivå i den amerikanske ligaen.

Det tidlige gjennombruddet har fått mange til å sammenligne ham med Freddy Adu, men slik Davies har utviklet seg denne sesongen er han godt på vei til å overgå den myteomspunnende Adu.

Han var i sin tid omtalt som verdens største fotballtalent og storklubbene, med Manchester United i spissen, lå angivelig langflate, men Adu levde aldri opp til hypen og fikk en relativt skuffende karriere, til tross for at han var innom klubber som Benfica og Monaco. Adu er i dag 30 år og spilte sist for Las Vegas Lights.

Klubblisten hans inkluderer også Bahia, Jagodina, KuPS, Tanpa Bay Roadies og et prøvespill i den norske klubben Stabæk i 2014.

I likhet med Davies er også Adu født i Ghana.