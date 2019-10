Champions League-sjokk da Club Brügge spilte uavgjort borte mot Real Madrid

Nigerianske Dennis Emmanuel Bonaventure (21) snublet inn to scoringer for gjestene.

REAL MADRID - CLUB BRÜGGE 2-2

Sesongens første Champions League-sjokk inntraff på Santiago Bernabéu da Club Brügge overrasket mesterlaget Real Madrid, og spilte 2-2 mot klubben som har vunnet turneringen 13 ganger.

Dennis Emmanuel Bonaventure så lenge ut til å bli den store helten da han vartet opp med to scoringer for gjestene i den første omgangen. Begge scoringene kom etter at nigerianeren nærmest ballen i mål for belgierne.

I studioet til Viasport kunne Norge-legenden Rune Bratseth knapt tro det han hadde sett etter at Bonaventure hadde snublet inn de to scoringene i den første omgangen for belgierne.

- Det er helt merkelige scoringer. Dette har jeg ikke sett maken til noensinne. Han snubler dem inn, sa Bratseth, mens bildene av scoringene rullet over skjermen.

Madrid-kaptein Sergio Ramos skapte ny spenning da han reduserte for Zinedine Zidanes mannskap i den andre omgangen, mens Casemiro gjorde skadene noe mindre ved å krige inn 2-2 før slutt.

Før kampen hadde 21-åringen Bonaventure selv kommet med et noe hårete løfte. For scoret han mot Real Madrid, så skulle han gjøre noe litt drastisk:

- Dersom jeg scorer, så må jeg ta en tatovering, sa nigerianeren i en video publisert av blant andre belgiske HLN før kampen.

Før neste Champions League-kamp kan det derfor være at nigerianeren møter opp med ny tatovering. Noe skår i gleden var det uansett at de ikke sikret seg alle tre poengene i Spania. Club Brügge ligger på andreplass i gruppe A med to poeng.

For Real Madrid sin del, så er ståa en helt annen. De ligger sist med ett poeng, men med én kamp mer spilt enn Galatasaray, som møter Paris Saint-Germain i den andre gruppespillskampen senere tirsdag.

Fullstendig sjokk

Det var duket for et aldri så lite sjokk i starten på Santiago Bernabéu da Hans Vanaken spilte igjennom Percy Lau, som så fant Emmanuel Dennis Bonaventure med en fantastisk pasning.

Alene med keeper klarte den nigerianske spissen, på noe kronglete vis, å overliste stjernekeeper Thibaut Courtois, og belgierne hadde tatt en sjokkledelse i den spanske hovedstaden.

Derfra og ut startet en voldsom offensiv fra Zinedine Zidanens mannskap i den første omgangen. Etter et nydelig angrep i det 21. minutt så vant Dani Carvajal sin pasning Luka Modric i fart. Kun centimetre stoppet kroaten fra å utligne.

Bare minutter senere var Madrid igjen på kontring, og et innlegg ble omsider klarert ut til Toni Kroos. Tyskeren banket til på volley, Simon Mignolet i Liverpool-målet hadde null kontroll, men ballen snek seg utenfor.

Like før halvtimen spilt skulle Mignolet uansett vise frem de vanvittige egenskapene som bor i ham. Kroos fikk svingt inn en corner og Raphael Varane steg til værs. Franskmannens heading var fantastisk, Mignolets redning var enda bedre.

Krépin Diatta hadde gode dager i Sarpsborg, og i det 34. minutt hadde han noen gode øyeblikk også i Champions League da han spilte igjennom Percy Tau. Hans avslutning ble klasket unna av Courtois.

Madrid fortsatte sine angrep da de like etter spilte seg frem til Brügge-boksen. Der var det til slutt Benzema som fant Kroos, men igjen suste ballen utenfor det belgiske målet.

Emmanuel Dennis Bonaventure var ikke ferdig. I det 39. minutt skulle nigerianeren igjen sjokkere Fotball-Europa etter at Luka Modric vartet opp med en horribel pasningsfeil. Han parkerte Sergio Ramos, holdt på å snuble i egne bein, men fikk avsluttet forbi Courtois til 2-0.

Madrid fortsatte å trykke på for å finne en redusering, men det var nok sjokkskadete Madrid-stjerne som slukøret måtte gå i garderoben til pause på stillingen 2-0 til gjestene fra Brügge.

Ramos tar ansvar

I pausen tok Zinedine Zidane et uventet grep ved å bytte ut keeper Thibaut Courtois, og erstattet ham med Alphonse Aréola.

Real Madrid fortsatte beleiringen av Brügge-boksen tidlig i den andre omgangen, og Eden Hazard fikk muligheten til å skyte inne i belgiernes boks. Igjen var Mignolet med på notene.

Det kunne blitt en voldsom kveld for Bonaventure da Brügge på ny kom på kontring. Etter å ha fintet unna Varane, så var det kun Aréola igjen å slå. Den franske burvokteren stoppet nigerianeren.

Det skulle plutselig være liv i kampen da kaptein Ramos tok ansvar i det 56. minutt. Spanjolen ruvet i lufta, slik som mange ganger før, og stanget inn reduseringen for det spanske mesterlaget.

Hazard hadde en vrien kamp for de hvitkledde, og i det 65. minutt hamret den tidligere Chelsea-stjernen til fra distanse. Ballen seilet langt utenfor Mignolets lengste stolpe.

Zidane valgte å kaste inn Vinicius Junior i den andre omgangen i håp om å trykke Club Brügge bakover i banen, og få den forløsende 2-2-scoringen. Modric var nære på med drøye 20 minutter igjen da han hamret ballen over mål fra kloss hold.

Det skulle bli noen hakk vanskeligere for Club Brügge da kaptein Ruud Vormer ble belønnet med sitt andre gule kort med drøye fem minutter igjen av kampen etter en takling på Vinicius Junior.

På det påfølgende frisparket skulle scoringen endelig komme for Madrid. Casemiro ruvet høyest, og stanget ballen i en perfekt bue over keeper Mignolet. Dermed hadde Madrid utlignet.

Club Brügge reiser fra Santiago Bernabéu med ett poeng, etter å ha spilt 2-2 borte mot Real Madrid.