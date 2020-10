Championship-klubb vil ha Haitam Aleesami

Haitam Aleesami (29) kan ende opp i engelsk fotball.

Den norske landslagsbacken med 30 landskamper for Norge er ønsket i England. Etter det Nettavisen får opplyst er den engelske Championship-klubben Blackburn svært interesserte i å signere nordmannen.

Aleesami står uten kontrakt etter at han terminerte sin avtale med den franske klubben Amiens i juli, etter at klubben rykket ned til Ligue 2 i Frankrike.

Landslagsspilleren forlot den franske klubben etter kun én sesong i Ligue 1, etter at klubben ble beordret til nedrykk som følge av at ligaen ble stoppet på grunn av koronautbruddet.

Nå kan engelsk fotball bli neste stoppested for landslagsbacken. Nettavisen får bekreftet at Blackburn er interessert i å hente nordmannen.

Nettavisen har vært i kontakt med agent Mike Kjølø. Han ønsker ikke å kommentere opplysningene. Aleesami selv har ikke besvart våre henvendelser søndag.

LANDSLAGSKOMPISER: Haitam Aleesami og Joshua King er begge på jakt etter ny klubb i disse dager. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Viktige kamper med landslaget

Kommende uke skal Aleesami og resten av det norske landslaget ut i den svært viktige EM-playoffkampen mot Serbia på Ullevaal.

Forrige uke trente venstrebacken med Lillestrøm for å holde seg i form før landskampene med Norge.

Til Eurosport uttalte Aleesami at en overgang kan skje fort, allerede før Serbia-kampen torsdag neste uke.

- Det nærmer seg slutten av overgangsvinduet, så det kan hende at man en dag plutselig reiser ned, kjører medisinsk og skriver under, og deretter hjem til samling. Sånt går fort. Noen ganger behøver man heller ikke reise ned. Da kan man kjøre medisinsk i Oslo. Hva som helst kan skje i løpet av to-tre dager, sa Aleesami om fremtiden til kanalen.

Nettavisen vet at Aleesami avslo et tilbud fra greske AEK Athen tidligere i sommer.

Overgangsvinduet stenger 5.oktober, men siden 29-åringen står uten kontrakt trenger han i utgangspunktet ikke stresse med å signere for en ny klubb.

Fristen for å registrere spillere til Champions League og Europa League er av Uefa satt til 6. oktober. Aleesami må derfor signere for en ny klubb innen overgangsvinduet stenger, om han skal få deltatt i europeiske turneringer, noe som per nå ikke virker veldig sannsynlig.

Blackburn spiller som kjent ikke i noen europeiske turneringer denne sesongen, og i Championship kan en spiller som kommer fra en kontraktløs situasjon spille for laget, selv om han som signerer etter overgangsvinduet stenger.

Brukbar start

Blackburn har god tradisjon for norske spillere. Morten Gamst Pedersen og Henning Berg er to av i alt åtte nordmenn som har vært innom klubben opp igjennom årene.

Klubben har fått en brukbar start på Championship-sesongen med to seire, en uavgjort og ett tap på de første fire kampene.

De ligger for øyeblikket på 6. plass.

Lørdag spilte de 0-0 mot Cardiff hjemme på Ewood Park.