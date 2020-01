Chanavat til topps på sprinten i Dresden

Tre norske herresprintere var med i sprintfinalen i Dresden, men kunne lite gjøre med Lucas Chanavat.

De norske herreløperne preget sprinten i Dresden lørdag, men måtte likevel se seg slått i finalen.

Johannes Høsflot Klæbo sto over rennet som følge av sykdom, men i hans fravær viste flere andre norske løpere seg fram.

Hele seks norske herresprintere kvalifiserte seg til semifinalene i den tyske byen, og til slutt var det tre av dem som gikk til finalen.

Sindre Bjørnestad Skar var nærmest norsk seier, men han ble spurtslått av Lucas Chanavat på oppløpet.

Sprinten i Dresden ble preget av mange fall i den svingete løypa. Mest dramatikk ble det i det fjerde kvartfinaleheatet da Federico Pellegrino måtte i snøen da franske Richard Jouve kom bakfra og kjørte borti skiene hans.

Begge de to gikk i bakken i en av svingene, og en rasende Pellegrino var raskt oppe for å rette en pekefinger mot Jouve som forårsaket uhellet.

RASENDE: Federico Pellegrino raste på sprinten i Dresden. Foto: Gian Ehrenzeller (AP)

- Jeg husker bare at... jeg tror det var var litt plass, men kun en gal utøver vil gå rett fram. Men jeg kjenner ham, for han er alltid slik. Juryen kunne kanskje ha gjort litt mer for å lære ham ikke å gå for mange ganger over streken, sier Pellegrino til NRK.

- Hva sa du til ham?

- «Ciao.».

Med en av favorittene ute åpnet det seg muligheter for andre til å knipe seieren, men det kom enda flere fall på sprinten. Harald Astrup Arnesen hadde gått en god sprint, men også han var uheldig i Dresden.

Sindre Bjørnestad Skar vant imidlertid sitt heat og sørget for at han slo følge med Håvard Solaas Taugbøl og Paal Trøan Aune til finalen.

Mens Taugbøl mistet en stav i finalen, tok Chanavat tidlig initiativ og så seg aldri tilbake.