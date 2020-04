Charlotte Kalla (32) har bestemt seg: Satser mot VM i 2021

Den svenske langrennsprofilen fortsetter skikarrieren, opplyser det svenske skiforbundet i en pressemelding.

Nå er VM i Oberstdorf, som etter planen skal arrangeres vinteren 2021, det neste målet for den profilerte langrennsutøveren.

- Jeg ser frem mot å begynne å forberede meg til VM i Oberstdorf snart. Blant annet kommer jeg til å legge til et moment i treningen for å forbedre løpsøkonomien, sier Kalla i en pressemelding onsdag.

Det var nemlig langt fra sikkert at Kalla skulle satse mot VM.

Helg etter helg forrige sesong måtte Charlotte Kalla stå rakrygget å forklare hvorfor hun ikke lykkes i skisporet lenger. Therese Johaug følte da med sin svenske rival.

- Jeg synes veldig synd på Charlotte. Hun går renn på renn helg etter helg, og det er liksom rundt topp 15 hun er hele tiden. Hun er langt under der hun ønsker å være og langt under der hun har vært før, sa Johaug til NTB da hun ble bedt om å forklare Kallas svake sesong.

Det svenske skiforbundet er glad for Kallas valg om å fortsette satsingen.

- Det føles utrolig bra å få beholde Charlotte på landslaget. Hun har så langt hatt en fantastisk karriere og er et verdifullt forbilde for de yngre løperne. Med hennes erfaring og sult til å utvikle seg er det ekstra morsomt at hun vil fortsette sin reise mot VM i Oberstdorf, sier Danien Fåhraeus, distansesjef i SSF.

