Charlotte Kalla advarer Norge

Sveriges yndling tror ikke Norge skal være for komfortable.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Søndag tok Norge en overlegen seier på stafetten på Lillehammer 48,9 sekunder foran USA og 1 minutt og 19 sekunder foran Sverige.

Charlotte Kalla som gikk tredjeetappen for Sverige lot seg imponere av det norske laget bestående av Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Heidi Weng.

- Det er virkelig imponerende. Det var ikke mye å gjøre med dem, men det var kanskje også litt ventet, sier Kalla til Nettavisen.

Flere av Sveriges antatt beste løpere deltok ikke på søndagens stafett og sammen med Kalla stilte svenskene derfor med de noe mer ukjente løperne Emma Ribom, Elina Rönnlund og Moa Lundgren.

3. ETAPPE: Charlotte Kalla representerer Sverige under stafetten på Lillehammer. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Advarer Norge



Kalla er godt fornøyd med at laget klarte en tredjeplass på Lillehammer, men kommer også med en liten advarsel til Norge.

Den svenske yndlingen er nemlig klar på at Norge vil få det tøft med å slå Sverige når løpere som Frida Karlsson, Ebba Andersson og Stina Nilsson er tilbake.

Under VM i Seefeld forrige vinter ble Norge slått av svenskene som da stilte med lynraske Nilsson på fjerdeetappen. Kalla tror Nilsson vil skape trøbbel for Norge også i fremtiden.

- Stina vil man helst ikke møte i en spurt. Når Stina er i form så går hun bra på distanse også. Vi har mange bra jenter som er hjemme og som virkelig kan gjøre det bra på stafett, forklarer Kalla.

- Fremover så kommer vi til å være bedre enn det vi lykkes med i dag, men i dag skal vi ta til oss at vi fikk stå på pallen, forteller svensken.

VANT: Heidi Weng sikrer norsk seier på stafetten på Lillehammer. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Fornøyd Weng

For øyeblikket kan det se ut til at det er Heidi Weng som muligens må takle en duell med Nilsson i fremtidige stafetten. På Lillehammer fikk hun i hvert fall jobben med å gå sisteetappen for Norge.

Therese Johaug kommer med et klart og tydelig «ja» til Nettavisen om Weng bør fortsette å gå fjerdeetappen for Norge.

Selv er Weng noe mer usikker.

- Jeg trives egentlig med alle etappene, men det som er digg med å gå førsteetappen er at da vet man konkret når man skal gå. Nå varmet jeg opp altfor lenge. Jeg var nesten ferdig da jeg skulle begynne. Vi får se. Hvis man er i form så kan man gå, sier Weng til Nettavisen.

Hun forteller at hun hadde en fin opplevelse på Lillehammer søndag.

- Det var gøy, men det var veldig nervepirrende. Det er gøy å gå sisteetappen, jeg synes det er greit. For min del er det bare å gi alt til målstreken tilfelle man får et feilskjær. Det er så kjedelig og det er typisk at det kan skje. Derfor er det like greit å bare komme seg til mål. Det var hardt å gå i dag. Det var masse snø og man brøytet foran, det var helt ville forhold, men det var tungt for alle så det var greit, sier Weng.

Verdenscupsirkuset i langrenn fortsetter nå med verdenscup i Davos neste helg.