Charlotte Kalla gleder seg til Johaug-retur: - Therese har vært savnet

Ser frem til å møtes i sporet på ny.

Den 18. april vil Therese Johaug ha sonet ferdig utestengelse på 18 måneder etter at hun testet positivt for det forbudte stoffet clostebol i oktober 2016.

Det betyr at 29-åringen fra Dalsbygda blant annet kan starte mot skiprofiler som Charlotte Kalla. Og skal man tro den svenske skidronningen, så kan den første tiden tilbake i sporet bli utfordrende for Johaug.

- Hun må garantert svare på en del spørsmål. Svare på en del påstander. Det kan bli rørete, altså, sier Kalla i intervju med svenske Expressen, selv om hun tror det fort kan være media, mer enn de andre utøverne, som vil stå for det verste trykket.

Rørete



- Vi får se, men jeg tror nok dette kommer til å bli mer rørete hos media enn i vår virkelighet, sier Kalla som også mener Johaug nå fortjener å være tilbake i sporet.

- Ja. Hun har avtjent sin straff, og da skal hun få lov til å legge det bak seg, sier Kalla.

Johaug tok tre gullmedaljer under Ski-VM i Falun i 2015. Ved alle anledningene endte Kalla endte på sølv- eller bronseplass. Likevel gleder hun seg til å få Johaug tilbake i sporet.

- Therese har vært savnet. Hun er en stor inspirasjonskilde for meg. Og det nivået hun lå på før utestengelsen .. den var makaløs, sier Kalla, som selv dro for å trene med Johaug i Oslo for noen år siden.

Nå håper Kalla at hun kan få trent med Johaug igjen før neste sesong går i gang.

- Om vi kunne fått det til, så hadde det vært inspirerende. Dersom vi er på trening på samme sted, så håper jeg vi kan få i gang noen økter sammen, sier Kalla.

Uten Bjørgen?



En som fort kan forsvinne fra løypa er Marit Bjørgen. For nesten to uker siden uttalte nemlig den norske skidronningen at det slettes ikke er sikkert hun stiller til start til neste sesong.

- Vi får se etter påske. Jeg bruker den uka her nå og påska, så får vi se, sa Bjørgen til NRK etter minitouren i Falun tidligere i mars.

Likevel kan en Johaug-retur fort ha en påvirkning når 37-åringen tar sin endelige beslutning.

- Det er klart, det å kunne avslutte sammen med Therese hadde betydd mye. Men jeg kan ikke bare tenke det heller. Jeg må være motivert nok til å trene og gjøre den jobben som kreves også. Hvis ikke blir det tøft utover høsten, sa Bjørgen.

