Charlotte Kalla snakker ut om den skuffende sesongen: - Det var vanskelig å skru ned forventningene

Forrige sesong gikk den svenske stjernen på en smell. Nå sikter hun seg inn mot en ny sesong i sporet.

Mens flere av de svenske jentene leverte over all forventning i 2018/19-sesongen, gikk det tyngre for svenskenes kanskje aller største stjerne, Charlotte Kalla.

Veteranen leverte riktignok en sterk etappe på stafetten under VM i 2019, der Sverige gikk i mål til gull foran Norge, men individuelt ble det lite å juble for.

Sluknet over nyttår



Det til tross for at forrige sesong åpnet meget lovende for 31-åringen. På sommeren og høsten var Kalla i kanonform, men så sluknet hun litt inn mot VM.

I et intervju med Expressen åpner hun nå opp om den tunge sesongen.

- Det startet veldig bra. Jeg følte at jeg hadde lagt bak meg en bra sommer og høst. Det var herlig å få de svarene jeg fikk i starten av desember, Men så tror jeg at det rett og slett ble for lite restitusjon da jeg trente over jul og nyttår, forklarer hun.

- Jeg klarte nok aldri helt å hente meg inn igjen, og få det overskuddet som kreves. Det var litt annerledes å gå inn i et mesterskap og føle seg på den måten så kort tid før det hele startet, sier Kalla og sikter altså til VM i østerrikske Seefeld i mars.

- Vanskelig å skru ned forventningene



Selv om kroppen ikke responderte i forkant av mesterskapet i Østerrike, innrømmer Kalla at det likevel var vanskelig å legge vekk ambisjonene om medaljer.

- Jeg innså i Ulricehamn og i SM at det var et stykke fram til min beste form, men det var likevel vanskelig å skru ned forventingene og tenke at alt som var bedre enn en 13.-plass, faktisk var framsteg. Det er vanskelig å slutte å drømme om medaljer.

Den svenske profilen er allerede godt i gang med forberedelsene til neste sesong og har forsøkt å legge det som skjedde forrige sesong bak seg de siste månedene.

- Det er viktig for meg å ikke tenke for langt fram, og heller leve i nuet. Mye handler vel om å akseptere det som skjedde: «Nå har det blitt slik, og hva kan jeg gjøre for å påvirke det?». Nå har jeg en hel treningssommer og høst foran meg, og det finnes flere muligheter til å påvirke det. Det går ikke å trylle i slutten av januar, et par uker før mesterskapene drar i gang. Det er viktig å ha gode samtaler med de nær meg.

Gleder seg til Ski Tour



2019/2020 er en mesterskapsfri sesong for langrennseliten, men både verdenscupen og Tour de Ski er mål for de som ønsker å hevde seg blant de beste.

Det gjelder også for Kalla.

- Bortsett fra Tour de Ski, ser jeg også fram mot Ski Tour 2020, som kommer til å gå imellom Östersund og Trondheim. Vi vet at det er mye skiinteresse i akkurat den regionen, så det tror jeg kan bli en skikkelig publikumsfest, sier hun.

31 år gamle Kalla har vært Sveriges største skistjerne de siste årene og hun har vunnet en rekke medaljer i internasjonale mesterskap. Kalla står med tre gull fra både OL og VM, samt en rekke sølv- og bronsemedaljer fra disse mesterskapene.