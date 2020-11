Charlotte Kalla utnevnt til æresdoktor i Sverige

Den meritterte langrennsstjernen Charlotte Kalla har blitt utnevnt til æresdoktor ved Luleå tekniska universitet i Sverige.

– Charlotte Kalla er en svært lysende og viktig representant for Norrbotten. Hun er et stort forbilde for mange unge mennesker og kommer gjennom sine sportslige prestasjoner, hennes sterke tilknytning til Norrbotten og hennes tilknytning til kulde, snø og is være en veldig viktig æresdoktor for Luleå tekniska universitets utvikling, skriver universitetet.

Kalla vokste opp i Tärendö i Norbottens län (fylke).

– Med de sterke røttene jeg har i Norrbotten, føles det ekstra spesielt å motta denne utmerkelsen. Gjennom oppveksten og karrieren har jeg følt stor støtte fra hjemfylket. Dette får meg til å strekke meg litt ekstra, sier Kalla i en pressemelding.

Kalla er for øyeblikket i isolasjon etter å ha testet positivt på koronaviruset. Hun har uttalt at hun har det bra og er optimistisk med tanke på å bli frisk raskt.

Kalla står med til sammen 20 OL- og VM-medaljer. Tre av dem er OL-gull.

(©NTB)

Reklame Se prisene: Store avslag på hodetelefoner