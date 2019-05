Charlton fikk marerittstart på opprykksfinalen

Dillon Phillips og Naby Sarr rotet det kraftig til for seg selv på Wembley.

CHARLTON - SUNDERLAND (1-1):

Charlton fikk en verst tenkelig start på søndagens playoff-finale mot Sunderland på Wembley.

Vinneren av kampen slår følge med Luton og Barnsley opp til Championship - nivå to i England.

Det var etter fem minutters spill at Charlton-stopper Naby Sarr helt upresset sendte et tilbakespill i retning keeper Dillon Phillips.

Phillips så overrasket ut over å få ballen, og da Sarr bommet på ham med en halv meter, var det nok til at han ikke klarte å få satt ut foten og ta imot ballen, som rullet inn i det åpne målet.

- Hva i all verden? Vi har spilt i fem minutter, så skjer det som ikke skal skje for Charlton og Sarr og keeper Dillon Phillips. Det der er et mål, som kommer til å bli spilt om og om og om igjen, kommenterte Arnstein Frilling på Viasport 2.

Kampen pågår fremdeles, og stillingen er nå 1-1 etter at Ben Purrington utlignet for Charlton.