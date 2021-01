Charterfly, biler, B-landslag og precamp i oppkjøringen til ski-VM

Langrennssjef Espen Bjervigs plan for oppkjøringen til ski-VM inneholder krumspring og uvanlige løsninger i lys av koronaen og smittevern.

Kommende søndag avsluttes en tre dager lang verdenscuphelg i Falun for langrennsfolket.

Dagen etter offentliggjør Norges Skiforbund i utgangspunktet troppen til verdenscuphelgen i Ulricehamn 6.- og 7. februar. Der er det sprint og lagsprint på programmet. Onsdag 3. februar blir VM-troppen offentliggjort.

– I Ulricehamn kommer det etter all sannsynlighet ikke til å være med VM-løpere på grunn av karantener og precamp. Men vi kommer til å sende et bra lag nedover. Vi er så heldig at vi har mange gode skiløpere, og selv om ikke alle kanonene stiller, har vi likevel et bra lag, sier Espen Bjervig til NTB.

Bjervig opplyser at samtlige kjører bil til Ulricehamn. Norske utøvere har fritak fra Sveriges innreiseforbud fra Norge.

Norge planlegger også for å stille tropper til rennene i Nove Mesto i Tsjekkia 20. til 21. februar.

– Der kan jeg garantere at det ikke blir VM-løpere. Det går rett inn i VM, og de som er der kommer ikke inn i VM-bobla. Det blir gode muligheter for andre enn VM-løperne til å prøve seg i verdenscupen.

Reiseruten til Nove Mesto er ikke avgjort, men det kan være aktuelt med rutefly til München og arrangørbuss derfra.

Karantene

De norske løperne må inn i en karanteneperiode etter at de er kommet hjem fra helgens renn i Falun. Det setter begrensninger for når de kan møtes igjen.

– Vi kommer hjem fra Falun, og da må løperne inn i karantene. Precampstarten på Sjusjøen blir fra rundt den 11. februar, og så drar vi mer eller mindre direkte fra precamp til Oberstdorf-VM. Utøverne får bare hjemom å bytte bag og si hei og hade. Det blir sosialt tøft for løperne å være så lenge borte sammenhengende, men slik er det. Vi flyr med charterfly til Memmingen den 20. februar, forklarer Bjervig.

Memmingen ligger noen få mil utenfor VM-byen Oberstdorf der første VM-øvelse går torsdag 25. februar.

Bjervig har ikke 100 prosent kontroll på covid-19-protokollen for mesterskapet. Nasjonenes leger er innkalt til møter om det fredag. Da vet de mer.

Det som er klart er at alle som skal inn i Tyskland må vise fram en koronatest som ikke er eldre enn 48 timer.

Løpende testing

– Alle utøverne flyr ned, og det gjør også de fleste lederne. Da er det en 48-timerstest for å komme inn i Tyskland, og så er det den vanlige antigentesten for å komme inn i selve FIS-boblen, slik som det er i verdenscupen. Vi skal også ha en del biler nedover, for noen skal dra til Oberstdorf før løperne ankommer. Siden vi ikke flyr rutefly, blir det bil.

Bjervig sier at bilene fylles med mat og drikke og at de eneste pausene blir for å fylle bensin. De kjører direkte til innkvarteringsstedet i Tyskland.

– Vi kjører direkte med to eller tre personer i bilene, og vi må søke om dispensasjon for å kjøre igjennom Sverige og Danmark for å komme inn i VM-byen. Under VM blir det kontinuerlig testing.

Espen Bjervig krysser fingrer for at det lar seg gjøre å arrangere verdenscuphelger i Oslo og Lillehammer etter at VM er over. Det gjelder den opprinnelige Kollen-helgen og verdenscupavslutningen på Lillehammer.

– Kan det være aktuelt å ha begge rennene på Lillehammer. At konkurransene i Kollen blir flyttet dit?

– Det må de som håndterer arrangementene styre. For sportens del er det aktuelt, men selv om det blir uten publikum i Kollen er det noe spesielt med å konkurrere der, sier Bjervig.

