Chelsea doblet ledelsen mot Mourinho og Spurs

Chelsea ligger meget godt an i det viktige derbyet borte mot Tottenham.

Manager Frank Lampard valgte å starte med en 3-4-3-formasjon når Chelsea besøker gamlesjefen José Mourinho og byrival Tottenham i Nord-London søndag kveld.

De tre midtstopperne fra avspark er kanskje et grep Lampard har gjort med tanke på at laget har røket på tre tap på de fire siste ligakampene.

Offensivt sett ser i alle fall Chelseas endring ut til å fungere. Etter et kort cornertrekk i tolvte spilleminutt sendte nemlig Willian kampens første mål i lengste hjørne.

Passive spillere hos hjemmelaget tillot brasilianeren å skyte fra skrått hold, og Chelsea-profilen sviktet ikke.

Rett før pause økte samme Willian ledelsen for bortelaget fra straffemerket. Det skjedde etter at Tottenham-keeper Paulo Gazzaniga bommet fullstendig med et klareringsforsøk og dundret inn i Marcos Alonso.

Hjemmelaget kan passere londonrivalen og klatre til den viktige fjerdeplassen i Premier League med seier, selv om det nå ser mørkt ut.

Mourinho starter kampen med en ventet oppstilling i 4-2-3-1.

Følg kampen direkte under: