Chelsea fortsatt ubeseiret etter seier over Southampton

Chelsea fortsatte sin ubeseirede rekke i årets sesong da Southampton ble slått 3-0 på bortebane i Premier League søndag.

Eden Hazard, Ross Barkley og Álvaro Morata sørget for at rekken med ubeseirede ligakamper er oppe i åtte. Etter to strake uavgjort kom sesongens sjette seier mot et Southampton uten Mohamed Elyounoussi.

Nordmannen, som har slitt med skader den siste tiden, var ikke med i troppen til Mark Hughes på St. Mary's Stadium.

Gjestene tok tak i kampen fra start og stanget lenge mot et kompakt Southampton-forsvar. Først etter 20 minutter fikk vertene sin første sjanse, og de burde tatt ledelsen ti minutter senere. På mystisk vis skjøt Danny Ings over fra tre meters hold etter et innlegg fra Ryan Bertrand.

Og da det virket som hjemmelaget skulle ta over initiativet i kampen, dukket London-lagets magiker Eden Hazard opp og sendte Chelsea i føringen. Belgieren ble spilt gjennom av Ross Barkley.

Første siden 2013

Southampton trykket på i starten av annen omgang i jakten på en redusering. Både Ings og Ryan Bertrand hadde fine muligheter til å score i løpet av de første ti minuttene, men igjen ble Southampton straffet av et effektivt Chelsea-lag. Og igjen var Barkley involvert.

Engelskmannen fikk stå alene foran mål etter at Olivier Giroud saksesparket ballen hardt inn i feltet etter et frispark.

Dermed ble Barkley den første engelskmannen som både scorer og har målgivende i en Premier League-kamp for Chelsea siden Frank Lampard gjorde det samme i desember 2013.

Alene med keeper

Southampton ga ikke opp håpet om scoring, men Chelsea syntes å ha kontroll på hjemmelagets forsøk. Nær en redusering var Nathan Redmond da han hamret ballen i tverrliggeren ti minutter før slutt. Chelsea-keeper Kepa fikk et par fingertupper på ballen før den gikk i metallet.

Minuttet senere var Morata alene med keeper i andre enden av banen, men hjemmelagets sisteskanse Alex McCarthy reddet mesterlig.

Tre minutter på overtid fikk Morata på ny muligheten alene med McCarthy. Denne gangen gikk spanjolen seirende ut av duellen og fastsatte sluttresultatet til 3-0 til Chelsea. Morata ble spilt gjennom av Hazard.

Med seieren har Chelsea 20 poeng etter åtte kamper. Det holder til tabelltopp, men kun i et par timer. Liverpool og Manchester City, som begge har 19 poeng, møtes senere søndag. Southampton har kun fem poeng og ligger på 16.-plass.

Neste runde tar Chelsea imot Manchester United på Stamford Bridge, mens Southampton møter Joshua Kings formsterke Bournemouth.

(©NTB)

