Chelsea har kjøpt England-backen Chilwell fra Leicester

Gigantavtalen fullført for landslagsprofilen som er klar for fem sesonger på Stamford Bridge.

Englands landslagsback Ben Chilwell (23) har skrevet under for Chelsea. Det kunngjorde storlaget fra London like etter klokka 18.00 onsdag.

23-åringen er hentet til Chelsea fra Leicester og har satt navnetrekket sitt på en femårskontrakt.

Sky Sports mener å vite at overgangen er verdt 50 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 590 millioner kroner.

- Jeg er henrykt over å komme til Chelsea i en veldig spennende tid for klubben. Jeg ser fram til å bli en del av denne unge, energiske troppen som ledes av Frank Lampard på veien mot titler neste sesong, sier Chilwell om overgangen.

Det ferske Chelsea-kjøpet har representert England i elleve landskamper siden han fikk debuten mot Sveits i september 2018. En måned seinere startet han for landslagssjef Gareth Southgates mannskap for første gang i Nations League mot Kroatia.

For Leicester har Chilwell allerede spilt over 130 obligatoriske kamper i alle turneringer.

