Chelsea har levert anken om overgangsnekt

Chelsea er ilagt ett års overgangsforbud av Det internasjonale forbundet. Fredag bekreftet Idrettens voldgiftsrett (CAS) at det har mottatt anken.

Premier League-klubben fikk i februar forbud mot å hente spillere i de to neste overgangsvinduene. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) slo ned på det de mente var brudd på reglene for signering av spillere under 18 år.

I mai avviste FIFAs ankeutvalg klubbens anke om overgangsnekten. Nå har klubben tatt avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett.

Det er uvisst når voldgiftsdomstolens avgjørelse er klar.

Ifølge FIFA skal klubben fortsatt få lov til å signere ungdomsspillere. Overgangsnekten gjelder heller ikke Chelseas kvinnelag. Der spiller de norske landslagsspillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Guro Reiten blir klar for klubben etter sommerens VM.

(©NTB)