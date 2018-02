Chelsea leverte festfotball mot Hull i FA-cupen

Skjøt i stykker sjanseløs motstander på første forsøk.

CHELSEA - HULL 4-0:

Folk som håpet på en spennende kamp mellom Chelsea og Hull i FA-cupens femte runde fredag måtte slå det ifra seg kjapt.

Willian scoret allerede etter to minutter på kampens første målsjanse.

Pedro scoret så etter 27 minutter, og nykommer Olivier Giroud fikk også være med på moroa i en førsteomgang der Chelsea spilte ut motstanderen fullstendig.

Spesielt Willian var i storslag, og brasilianeren bøyde inn 3-0 med sitt andre mål, på vakkert vis, etter en drøy halvtime.

- Dette var en glimrende kamp, ikke bare for meg, men for hele laget. Hat-tricket var nesten der. Jeg prøvde, men det viktigste var at vi vant, sier Willian, ifølge BBC.

- Etter en vanskelig stund er vi tilbake og vinner kamper. Når du vinner kamper blir selvtilliten høy. Nå må vi fortsette med dette, tilføyer han.

Giroud noterte seg for øvrig for sin første nettkjenning i Chelseas blå drakt etter overgangen fra byrival Arsenal. Franskmannen rundet av festomgangen med å sette 4-0 fra kort hold med venstrefoten.

Se Girouds scoring i videovinduet under:

- Jeg ventet på det. Jeg hadde et par sjanser i tidligere kamper. Det var viktigere for meg å få scoret det første målet mitt. Det gjør meg litt lettet, erkjenner Giroud overfor BT Sport.

Viasat- kommentator Morten Langli kalte det en total overkjøring da dommer Andre Marriner sendte lagene til pause. Det var ikke en overdrivelse.

Straffebom



Hull fikk likevel en alle tiders mulighet til å pynte på resultatet tidlig i andre omgang. Cesc Fàbregas felte nemlig Harry Wilson på klønete vis, noe som fikk Marriner til å peke på straffemerket.

Men det var ikke mye som gikk Hulls vei i denne kampen. Forsvarsspiller David Meyler ble sendt fram for å ta seg av straffesparket.

Han så ikke spesielt komfortabel ut med situasjonen, gikk for kraft, og plasserte forsøket dårlig.

Chelseas reservekeeper Willy Caballero reddet forsøket relativt enkelt. Argentineren har fått målvaktsoppgaven i mange cupkamper denne sesongen, og har levert varene.

Dette var hans fjerde strafferedning på de siste åtte forsøkene, hvis vi ser bort fra de oppgjørene som er gått til straffesparkkonkurranser.

Derfra og ut kontrollerte Chelsea enkelt inn til seier, selv om Hull burde benyttet en av flere muligheter til å skaffe et trøstemål.

Adama Diomandé fikk tillit fra start for Hull, men klarte aldri å få noen innvirkning på resultatet mot et langt bedre motstanderlag. Markus Henriksen var ikke med i troppen til bortelaget.

DEPRIMERENDE AFTEN: Adama Diomandé og Hull ble ydmyket i FA-cupens femte runde på Stamford Bridge.

Leicester avanserte



I fredagskveldens andre FA-cupkamp sikret Leicester avansementet med 1-0 hjemme mot Sheffield United.

Jamie Vardy ble matchvinner, som så ofte før. Spissen vartet opp med en utsøkt heading over Jamal Blackman.

Scoringen kom midtveis i andre omgang etter et presist Riyad Mahrez-innlegg fra høyresida.

Samme Mahrez så ut til å ha servert Vardy en scoring til på blankt mål noe seinere. Men Mahrez ble avblåst for en hårfin offside og 1-0 sto seg kampen ut.

Se målet til Jamie Vardy i videovinduet under:

