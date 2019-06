Chelsea-manageren til Nettavisen: - Kvinnefotball bør spilles med mindre ball og på mindre bane

Emma Hayes sier hun legger vitenskap til grunn når hun tar til orde for at kvinnefotball bør spilles med mindre mål, mindre ball og på mindre bane.

REIMS (Nettavisen): Hayes skapte stor diskusjon da hun mente kvinnelige keepere burde forsvare et mindre mål enn hva herrekeeperne gjør.

Nettavisen møtte Chelsea-manageren på Allianz Riviera like før hun skulle kommentere Norge-Frankrike for BBC. Hun tok seg likevel tid til å utdype sine synspunkter, og avslører at hun også mener ballen som benyttes i kvinnefotball er for stor.

- Jeg prøvde å ha et vitenskapelig argument om at kvinner er fysisk mindre enn menn, og at kombinasjonen av de fysiske forskjellene, samt at kvinner er mindre kraftfulle og ikke like raske, betyr at vi spiller et spill på en bane som ble laget for herrefotball, forteller hun.

Hun får støtte av blant andre Arve Vorland Pedersen ved NTNU, som ifølge NRK har gjort en studie som viser nettopp dette.

Hayes illustrerer poenget ved å si at gjennomsnittshøyden på en mann er 185 centimeter, mens tallet er 172 centimeter på kvinnesiden.

KLAR: Chelsea-manager Emma Hayes mener både mål, bane og ball er for stor i kvinnefotball. Her på Allianz Riviera før Norges kamp mot Frankrike i VM. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen

En SSB-rapport fra 2012 viser at gjennomsnittshøyden for norske menn var drøyt 180 centimeter, mens den var 167 centimeter hos kvinner.

Et ellevermål er 2,4 meter høyt og 7,3 meter bredt.

- Når flere mål blir scoret fra distanse i kvinnefotball enn på herresiden, bør vi kanskje objektivt og rasjonelt se på banestørrelse, størrelsen på målet og også størrelsen på ballen, sier Hayes.

- Så du vil ha en mindre ball også?

- Ja. 4,5, sier hun umiddelbart.

Kvinner spiller med samme ballstørrelse (5) som herrene, men Hayes vil altså at også ballen skal være mindre i kvinnefotball.

-Tror du noe vil bli gjort?

Spørsmålet får den frittalende 42-åringen til å ta en liten pause.

- Nei. Eller kanskje, men vi er ikke klare for det ennå. I basketball for kvinner spiller de med mindre ball, i friidrett er hekkene lavere for kvinner, så hvorfor skal vi ikke ha objektive og kritiske diskusjoner rundt det?

Thorisdottir: - Hun har mye rart på hjertet

De nye uttalelsene fra stjernemanageren får hennes egen spiller til å riste på hodet.

- Hun har mye rart på hjertet av og til, og akkurat dette er kanskje noe av det. Jeg er ikke enig i det, jeg synes det er fint slik det er, sier Maria Thorisdottir som til daglig har Hayes som manager i Chelsea.

- Du ville ikke spilt med en mindre ball?

- Nei, absolutt ikke. Jeg ser ingen problemer med den ballen vi spiller med nå. Hvor hun har det fra, det vet jeg ikke. Det bare kom ut av det blå, forteller hun og legger til at hun synes kvinnelige fotballspillerne ikke har noe problemer med å spille under forutsetningene som er lagt til grunn.

- Jeg synes vi klarer oss fint med et stort mål og den ballen vi spiller med.

Thorisdottir og det norske laget møter Sør-Korea mandag klokken 21.00. Kampen sendes på TV 2, men kan også følges i vårt livesenter.

UENIG: Maria Thorisdottir spiller under Hayes i Chelsea, men er ikke enig med sin manager rundt temaet. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Leser ikke kritikken



Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Hayes luftet sine meninger/vitenskapelige argumenter rundt temaet.

Nylig meldte også den tidligere USA-keeperen Hope Solo seg på i diskusjonen etter at Hayes torsdag publiserte en kommentar i The Times om nettopp størrelsen på målet i kvinnefotball..

Hun gir i en lang rekke tweets uttrykk for at hun er uenig i managerens synspunkter.

- Jeg kan ikke beklage for at jeg blir emosjonell når jeg leser kommentarer som dette, fordi jeg gjennom hele karrieren min ofret blod, svette og tårer for å perfeksjonere mitt spill. Å putte et handikap på kvinnefotballen undergraver oppnåelsen til alle som har jobbet så hardt over år, skriver hun avslutningsvis.

På den andre siden har Katie Whyatt i The Telegraph gitt uttrykk for at man ikke bør avfeie diskusjonen umiddelbart.

Hayes påpeker imidlertid at hun ikke har fått med seg om det i det hele tatt har kommet reaksjoner på hennes utspill.

- Jeg vet ikke, jeg leser dem ikke. Dette er ikke en mening, jeg baserer det på fakta og vitenskap, sier hun.

Keeper-Hjelmseth: - Vi har funnet vår måte

Norges førstekeeper Ingrid Hjelmseth er 173 centimeter høy. Hun fikk før mesterskapet spørsmål av TV 2 om Hayes uttalelser, og gjentar mye av det samme etter å ha fått fremlagt Chelsea-managerens nye synspunkter på både mål, bane og ball.

- Min reaksjon er at vi har funnet vår måte å forsvare målet på. Jeg synes i utgangspunktet ikke at resultatene i damefotball er noe mer hawaiiaktig enn på herresiden, og vi slipper statistisk sett ikke inn så mange flere mål enn det gjøres i herrefotball, så jeg ser ingen grunn til at målene skal være mindre.

FORNØYD: Norges keeper Ingrid Hjelmseth har ingenting å utsette på nåværende forutsetninger. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Hun argumenterer for at kvinnelige keepere jobber på en litt annen måte enn herrene, og får støtte av Vålerenga-keeper Guro Pettersen.

- Jeg jobber helt annerledes enn mannlige keepere, på grunn av at vi har ulike forutsetninger. Jeg tror man er avhengig av å ha keepertrenere som også forstår at kvinner og menn er ulike, og at man må jobbe annerledes, sier hun til Nettavisen og påpeker at kvinnelige utespillere heller ikke skyter like hardt som herrene, noe som gir keepere bedre tid til å forflytte seg på linja.

Hayes står imidlertid fortsatt på sitt etter å ha hørt argumentene til Vålerenga-keeperen.

- Ja, skuddstyrken er svakere på kvinnesiden, men faktum er at flere mål blir scoret fra distanse. Det handler ikke bare om størrelsen på målet, men også banestørrelsen. Jeg tror at man ved å gjøre den mindre vil vil få høyere tempo, avslutter hun.