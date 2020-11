Chelsea med oppskriftsmessig seier mot Newcastle

- Newcastle bare står der, sa Erik Thorstvedt i pausen.

NEWCASTLE - CHELSEA 0-2

Et selvmål og en suser fra Tammy Abraham sikret tre viktige poeng for Chelsea i Premier League, i et oppgjør de dominerte fra start til slutt.

- Absurd

Chelsea gikk ut i hundre fra start mot Newcastle, og tok tidlig tak i kampen på St James' Park lørdag formiddag.

Før kampen var ti minutter gammel, hadde bortelaget allerede notert seg for flere halvsjanser, og like etter skulle smultringen ryke for hjemmelaget.

Et godt slått innlegg fra Mason Mount var på vei til å finne Ben Chilwell på bakerste stolpe, og en uheldig Federico Fernandez satt ballen i eget nett i et forsøk på å redde situasjonen.

I likhet med kampbildet før scoringen, fortsatte Chelsea å ha full kontroll på banen - og lot nærmest ikke hjemmelaget låne ballen. Det var noe TV 2-ekspert, Erik Thorstvedt, la merke til.

Fotballeksperten mente det var en av de mest «absurde» Premier League-omgangene han hadde sett, og forklarte det slik i pausepraten:

- Chelsea spiller mot ett mål i tilsammen en god halvtime. De holder på, og Newcastle bare står der. Men det er fortsatt bare 1-0, så kampen lever, men det var bare så enorme forskjeller. Newcastle hadde vel ballen 15 prosent av tiden før pause, det skjer jo bare ikke, forklarte Thorstvedt.

- Er Werner ok?

De færreste ble overrasket over at Chelsea dominerte også etter hvilen, og da Timo Werner fosset frem alene mot Newcastle-målet lå det veldig an til dobling av ledelsen. Tyskeren prøvde noe overraskende å finne en lagkamerat alene med Karl Darlow, men pasningen var for svak og dermed ebbet det ut i intet.

Det var heller ikke den første sjansen storkjøpet skuslet bort i løpet av kampen, og det fikk Twitter-humoristene i gang:

Newcastle kjempet seg mer inn i oppgjøret etter pausen, men klarte aldri å overliste Edouard Mendy i Chelsea-buret.

Så skulle Werner slå knallhardt tilbake etter flere sløste sjanser.

Tyskeren mottok ballen på egen halvdel, og satt inn et voldsomt rykk. Newcastle-forsvaret kunne lite gjøre, og Werner kunne til slutt spille Tammy Abraham alene med målvakten. Avslutningen var det ikke noe å utsette på, men forarbeidet var rett og slett vidunderlig.

Begge lag skulle notere seg for noen små - og noen større - sjanser før kampslutt, men det ble ingen flere nettkjenninger denne lørdagen i Newcastle.

