Chelsea på andreplass etter seier mot Crystal Palace

Frank Lampards menn imponerer og klatrer til andreplass i Premier League.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2-0:

Chelsea tok sin sjette strake Premier League-seier da Crystal Palace ble slått 2-0 på Stamford Bridge.

Det har ikke klubben klart siden mai 2017, da Antonio Conte ledet London-laget til ligagull. Nå er Frank Lampards menn oppe på andreplass i Premier League.

Tammy Abraham og Christian Pulisic scoret målene for London-laget.

- Det viktigste var at vi tok tre poeng. I pausen sa manageren at vi måtte være fokuserte, så ville sjansene komme, sa Abraham til BT Sport og fortsatte:

- Crystal Palace er et godt lag. De forsvarer seg godt, og de frustrerte oss.

Palace red av stormen før pause

Hjemmelaget gikk ut i hundre på Stamford Bridge lørdag og var nær ved å ta ledelsen etter 12 minutter spill. Da fant Willian sin amerikanske lagkamerat Christian Pulisic ute til venstre.

Formspilleren dro av Joel Ward, men kom akkurat for tett på keeper Vicente Guaita til at han klarte å løfte ballen over ham, og spanjolen fikk avverget.

I løpet av den første halvtimen fikk også Willian, Emerson og Mason Mount prøve seg på hvert sitt frispark fra utenfor sekstenmeteren, men ingen av dem endte med tellende resultat.

Palace red av åpningsstormen og fikk etter hvert kampen inn i sitt spor. Chelsea måtte vente til overtid i første omgang på neste store sjanse. Reece James slo ballen inn fra høyre, Abraham bommet, og ballen havnet hos Willian, men skuddet ble blokkert.

Kjempesjanse for Palace



Sju minutter ut i andre omgang løsnet det for vertene. Willian flikket ballen lekkert gjennom til Tammy Abraham, som ikke gjorde noen feil alene med Guaita.

20 minutter før slutt fikk James Tomkins en gigantisk mulighet til å utligne, da han fikk gå opp helt alene etter et innlegg fra høyre. Headingen gikk imidlertid like utenfor.

Etter 79 minutters spill punkterte Pulisic kampen, da han headet ballen bak Guaita etter at et skudd fra Mitchy Batshuayi først ble blokkert.

Chelsea klatrer dermed opp på andreplass i Premier League, dagen før Liverpool og Manchester City møtes på Anfield.