Chelsea-profil betaler sykehusansattes mat under viruskrisen

Chelseas tyske forsvarsspiller Antonio Rüdiger dekker kostnadene til mat for de ansatte på universitetssykehuset i Berlin under koronapandemien.

Det bekrefter Premier League-profilen til egen klubbs nettsider.

Rüdiger ble i 1993 født nettopp på Charite-sykehuset i den tyske hovedstaden der han nå trer støttende til med midler til mat.

– Jeg kontaktet Berlin Charite før påske og spurte hvordan jeg best kunne hjelpe, sier Rüdiger.

Til svar skal han ha fått at det opplevdes vrient å organisere med servering av mat til de ansatte under de rådende forholdene. Sykehusets kantine er midlertidig stengt, og det samme er restaurantene som ligger i umiddelbar nærhet.

– Sammen med familien min bestemte jeg meg for å dekke cateringkostnadene i det minste for tre måneder. Jeg er svært takknemlig for alt Berlin ga meg i oppveksten, sier Chelsea-spilleren.

– Nå har jeg muligheten til å gi noe tilbake, og jeg håper situasjonen bedre seg raskt.

