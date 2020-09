Chelsea sesongåpnet med seier, men Kepa får kritikk etter ny svak kamp

Timo Werner imponerte tidvis på topp for Frank Lampard. I andre enden markerte Kepa seg med en ny svak inngripen mot Brighton.

eBRIGHTON - CHELSEA 1-3:

Den spanske burvokteren hadde en tung fjorårssesong, og Chelsea skal ha vært på keeperjakt i hele sommer.

Mens klubben ryktes å komme nærmere og nærmere Rennes-keeper Edouard Mendy, var Kepa igjen tilbake mellom stengene i sesongåpningen.

25-åringen gjorde en grei kamp i 54 minutter uten å bli satt på de store prøvene, men like før timen spilt måtte han kapitulere.

Et langskudd fra Leandro Trossard snek seg nemlig inn i hjørnet og sørget for 1-1. Belgierens skudd var godt, men fra langt hold og langt ifra utagbart.

Likevel snek den seg inn i Kepas lengste hjørne.

- Igjen er det elendig keeperspill av Kepa. En keepertabbe, konstaterte TV 2-ekspert Nils Johan Semb etter scoringen.

Chelsea svarte imidlertid like etter med et kremmerhus av Reece James, og vant til slutt 3-1 med flere nysigneringer på banen.

Etter kampen skrøt Lampard av Werner, men han måtte også svare på spørsmål om Kepa etter en ny svak involvering.

- Jeg elsket hvordan Timo Werner dukket opp i ulike områder. Han har appetitt for mål, og er nådeløs, sier Lampard som bedyrer at han er tilfreds med Kepa.

- Jeg er fornøyd med Kepa. Jeg så tillit i ham, han er her, han er vår keeper og jeg er fornøyd med han.

LIGADEBUT: Timo Werner fikk med seg en målgivende pasning i Chelsea-debuten i Premier League. Foto: Richard Heathcote (Pa Photos)

Werner og Lamptey imponerte

For mens Thiago Silva og Ben Chilwell ikke var med mandag, valgte Frank Lampard å starte med både Timo Werner og Kai Havertz.

Mens sistnevnte var forholdsvis anonym på Amex Stadium, viste Werner seg virkelig fram spesielt før pause.

Den tidligere Leipzig-spilleren var et konstant uromoment på topp for Chelsea, og skapte flere farligheter med sin enorme hurtighet.

Tyskeren var også involvert da gjestene fra London tok ledelsen.

En fryktelig pasning fra Steven Alzate ble snappet opp av Jorginho, som spilte Werner igjennom.

Spissen fosset mot mål, før han gikk i bakken etter å blitt taklet av Brighton-keeper Matt Ryan.

Jorginho tok ansvar fra straffemerket, og var som vanlig sikker som banken med sitt karakteristiske hopp i tilløpet.

Brighton var imidlertid fullt med på notene kampen igjennom, og spesielt en 19-åring imponerte stort.

For på høyre vingback holdt Tariq Lamptey til tider lekestue med Marcos Alonso. Unggutten var i nettopp Chelsea frem til tidligere i sommer, da han valgte å signere for Brighton fremfor å signere ny kontrakt med Lampards lag.

Mandag herjet han tidvis ute til høyre, spesielt takket være hans enorme hurtighet.

Etter 49 minutter kunne han fått et drømmegjensyn med sin tidligere arbeidsgiver da han på sylfrekt vis dro seg forbi både Alonso og Havertz, men det knallharde skuddforsøket ble blokkert av Kurt Zoumas edlere deler.

Kun minutter etter kom imidlertid utligningen da Lamptey fant Trossard, som satte inn utligningsmålet etter en svak Kepa-inngripen.

HURTIGTOG: Tariq Lamptey herjet til tider mot sine tidligere lagkamerater i Chelsea. Foto: Peter Cziborra (AFP)

Gigamiss og Zouma-scoring

Gleden varte imidlertid kun i rundt to minutter for Trossard og hans lagkamerater, for etter 56 minutter viste Reece James hvorfor det er nettopp han som er høyreback for Chelsea.

20-åringen fikk ballen langt ute i banen, før han tok et touch og måkte ballen i krysset.

Brighton burde utlignet like etter da et innlegg fra Trossard fant kaptein Lewis Dunk på bakre stolpe. Midtstopperen var fullstendig umarkert, men maktet å heade ballen utenfor fra kloss hold.

Gigamissen tok luften litt ut av Brighton-laget, og etter 66 minutter økte Chelsea ledelsen da en corner fant Zouma. Franskmannen avsluttet på førstetouch, og ballen gikk innom foten til Adam Webster før den gikk i mål bak en utmanøvrert Ryan.