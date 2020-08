Chelsea sjanseløse mot Bayern München

Robert Lewandowski fortsetter storspillet i mesterligaen. Med to mål og to målgivende sendte han Bayern München til kvartfinale med 4-1 over Chelsea.

BAYER MÜNCHEN - CHELSEA 4-1 (Sammelagt: 7-1): Det måtte et aldri så lite fotballmirakel til dersom Chelsea skulle sende den tyske tittelgrossisten ut av mesterligaen. Første kamp, som ble spilt før koronapausen, endte nemlig med 3-0-seier til tyskerne i London. Om det er en mann du skal passe på hvis du spiller mot Bayern, er det Robert Lewandowski. Den beskjeden så Chelsea-spillerne ut til ikke å ha fått med seg. Polakken står med 13 mål og har mer eller mindre avgjort toppscorer-striden i mesterligaen etter to mål lørdag. Fikk ballen servert Først kunne den polske storscoreren sette sitt tolvte mesterligamål for sesongen da han satte inn et straffespark han vant i duell med Willy Caballero. Så tok Lewandowski på seg servitørrollen etter å ha fått ballen i beina av en Chelsea-spiller. Spissen trillet enkelt videre til Ivan Perisic som satte inn 2-0. Med 5-0 sammenlagt etter 25 minutter spill var kampen langt på vei avgjort. Tammy Abraham fikk pirket inn et trøstemål like før pause. Det skjedde etter svakt keeperspill av Manuel Neuer. Men det ble bare et trøstemål for Frank Lampards mannskap. Corentin Tolisso la på til 3-1 kvarteret før full tid. Han ble selvsagt servert av Lewandowski. Og seks minutter før full tid ville polakken fullføre sitt målpoeng-show. Da steg han til værs og stanget inn 4-1. Haaland eneste i nærheten Chelsea reiser hjem til London uten kvartfinalebillett, og dermed ender Lampards første sesong som manager uten trofeer. Han har imidlertid sørget for at Chelsea også neste år spiller mesterliga, etter fjerdeplassen i Premier League. For Bayern og Lewandowski er det fortsatt alt å spille for. Polakken har langt på vei avgjort toppscorerkampen med sine 13 mål. Nærmest er Erling Braut Haaland med ti, men han er ferdigspilt. En rekke spillere står med seks mål. Rekorden i mesterligaen for en sesong er 17 mål, noe Cristiano Ronaldo klarte i 2013-14-sesongen. (©NTB)

