Chelsea snublet mot Wolverhampton på overtid

Chelsea kunne ta over tabelltoppen i Premier League med seier tirsdag kveld. Det håpet ødela Podence og Neto.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA 2-1:

Wolverhampton stakk nemlig av med alle tre poengene mot Chelsea tirsdag kveld.

Giroud sendte Chelsea i ledelsen tidlig i andre omgang, men Podence utlignet etter en nydelig scoringen halvveis i andre omgang. På overtid senket Neto Chelsea på egen hånd.

- Fore en avslutning, skrev The Independent-journalist Miguel Delaney om overtidsscoringen til Neto.

På stillingen 1-1, fem minutter på overtid, fikk Wolves kontre på et Chelsea som jaktet seier. Neto fikk en halv banehalvdel å løpe på og portugiseren takket for det. Fra rundt 20 meter skjøt han knallhardt i lengste og sikret tre poeng for hjemmelaget.

VAR-avgjørelser

Det ble også litt VAR-dramatikk underveis i kampen. Først i første omgang, men da ble det konkludert med at det ikke skulle bli avblåst for hands etter en situasjon mellom Giroud og Coady.

I andre omgang ble Wolves tildelt straffe etter at Neto gikk i bakken på kanten av Chelsea sin sekstenmeter. Men etter at VAR ga dommer Atwell beskjed om å se situasjonen på nytt ble straffesparket annullert.

Det så først ut til at James felte Neto, men på reprisene så man at portugiseren falt for egen maskin.

Fotballekspert Lars Tjærnås synes VAR og dommeren gjorde alt rett i de nevne situasjonene.

- Vi kan kritisere VAR (med rette), men når det fungerer som i Wolves- Chelsea nå ser vi nytten av det også. Akkurat sånn skal de fungere, skrev han på Twitter.

Chelsea kunne med seier over Wolverhampton tirsdag kveld ta over tabelltoppen av Premier League. Men det tok lang tid før Frank Lampards menn klarte å skape noen farligheter mot Wolves.

Farlige hjørnespark

Først etter halvspilt omgang klarte blåtrøyene å skape en sjanse. Sjansen ble til gjengjeld meget stor. Chilwell svinget inn en meget bra corner som fant pannebrasken til Giroud. Franskmannen headet knallhardt like over mål fra fem meter.

Wolves spilte seg fint frem noen minutter senere og ballen havnet hos Neto. Han hamret til på helvolley fra 20 meter, men Mendy reddet skuddet etter å ha vært ute i full strekk.

Ti minutter senere måtte VAR i aksjon etter en potensiell hands-situasjon på en corner. Conor Coady og Olivier Giroud kranglet om ballen og det kunne se ut som at ballen gikk i en arm, men dommeren valgte å la den gå.

- Definitivt ikke straffe synes jeg. Conor Coady og Olivier Giroud krangler om ballen. Giroud prøvde bare å komme seg over Coady, header ballen i armen hans og for meg er det aldri et straffespark, sa fotballekspert for BBC Stephen Warnock om situasjonen.

Rett før dommeren blåste av til pause fikk Chelsea en enorm mulighet, igjen på corner. Zouma fikk gå opp upresset og heade fra seks meter. Ballen smalt i tverrliggeren, før returen havnet i beina på Giroud fra tre meter, men franskmannen rakk ikke å reagere.

Giroud-mål

De meste Chelsea skapte i første omgang kom enten via corner eller innlegg. Det var også på samme måte blåtrøyene gikk opp i ledelsen i starten av andre omgang.

Chilwell slo et flott innlegg fra venstre inn i boks. Giroud fikk frem foten foran Boly og skjøt hardt mot mål. Patricio reddet, men fomlet den såvidt over linja. Ingen visste om ballen var inne eller ikke, men dommer Atwell fikk beskjed fra klokka om at ballen hadde vært de nødvendige centimeterne over linja.

Giroud sin scoring gjør han til den mestscorende Chelsea-spilleren denne sesongen.

Noen minutter senere kontret Wolves og Fabio Silva satte ballen i mål etter et innlegg fra Neto. Men den unge spissen ble vinket av for offside og målet ble annullert.

Men det skulle lykkes for Wolves. Halvveis i andre omgang viste Podence seg fra sin beste side. I kjølvannet av en corner dro den lille magikeren seg inn i Chelsea sin boks. Etter både to og tre dragninger fikk han skutt fra rundt elleve meter. Ballen gikk så vidt via James og i mål, bak en utspilt Mendy i buret.

Noe som betyr at Wolves sine siste 82 mål er scoret av spillere som ikke er fra Storbritannia, ifølge OptaJoe.

Wolves kunne fort gått opp i ledelsen tolv minutter før slutt. Semedo kom alene med keeper, men valgte istedet å spille på tvers mot Otasowie. Ikke et bra valg av vingbacken, som heller burde ha avsluttet fra en god posisjon selv.

Noen minutter senere ble Wolves idømt straffespark. Neto gikk i bakken på kanten av Chelsea sin sekstenmeter og dommeren pekte på straffemerket. Men situasjonen ble sjekket på VAR, før dommeren selv gikk ut og så på situasjonen. Der konkluderte han med at Neto falt for egen maskin, og straffen ble annullert.

På overtid kontret Wolves. Neto mottok ballen og hadde en halv banehalvdel å løpe på. Spissen skjøt knallhardt fra 20 meter og ballen gikk i mål til 2-1.

