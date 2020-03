Chelsea-spiller brøt karantenereglene

Chelsea Mason Mount spilte fotball med kamerater bare få dager etter at klubbkollega Callum Hudson-Odoi testet positivt på koronaviruset.

Samtlige Chelsea-spillere ble satt i karantene etter Hudson-Odoi ble den første Premier League-spilleren med en positiv test på viruset, men nå er en tilsynelatende rastløs Mason Mount avbildet utenfor sitt eget hjem.

The Mirror er blant avisene som omtaler saken på mandag.

Den engelske avisen har bilder som viser at Mount spiller fotball sammen med blant andre West Hams Declan Rice.

Rice var ikke i karantene, og West Ham er klar på at deres spiller ikke har gjort noe galt.

Det var en tilfeldig forbipasserende som så Premier League-stjernene spille fotball, og familiefaren som var i parken med sønnen sin gjorde seg opp noen tanker etter situasjonen:

- Da jeg kom tilbake til bilen min, tenkte jeg for meg selv: vent nå litt, her er det altså en lagkamerat av Hudson-Odoi, som faktisk har koronaviruset. Det så ikke ut som noen av de tok det seriøst. Jeg antar at klubbene deres er rasende, uttaler mannen til Mirror.

21 år gamle Mount kan vente seg både refs og en heftig bot fra Chelsea etter at han ikke har klart å overholde reglene for karantene.

