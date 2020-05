Chelsea-stjernen Willian hevder spillerne er ukomfortable med Premier League-retur

Chelsea-stjernen mener helsen til spillerne må komme først.

På lørdag returnerte toppfotballen i Europa, da Bundesliga ble sparket i gang igjen anført av Erling Braut Haaland i kjent scoringsstil.

I England har klubbene til gode å komme til enighet om når - og hvordan - serien skal startes opp igjen, og den siste tiden har det dukket opp stadig flere meldinger om at ikke alle tilknyttet Premier League er like begeistret for tanken om en snarlig oppstart.

Hevder majoriteten er bekymret

Sist ut i rekken er Chelseas brasilianske profil, Willian.

- Helt ærlig, så er det mange spillere - majoriteten faktisk - som er ukomfortable med å returnere til spillet nå, sier Willian til Globoesporte, gjengitt av Daily Mail.

Før han legger til:

- Alle har lyst til å komme i gang igjen, vi savner å drive med det vi elsker. Men det må være trygt for oss å gjøre det. Det er vårt ståsted - helsen kommer først. Så akkurat nå, så føler ikke spillerne seg komfortable med å komme i gang igjen.

FORSTÅELSE: Steve Bruce mener han har forståelse for at spillerne er usikre.

Chelsea-profilen forteller også at laget opprettholder kontakt slik de fleste andre gjør det med arbeidsstedene sine om dagen - via nettjenester som Zoom og Skype.

- Laget vårt har hatt god kontakt via internett, og vi har hatt noen møter. Lampard har holdt oss oppdatert på hva Premier League ønsker.

- Vi vet fortsatt ikke hvordan ting blir fremover. Forhåpentligvis blir vi klokere i løpet av de neste dagene. Premier League skal ha et møte, så informerer de oss om de neste stegene.

Newcastle-sjef: - For tidlig

Planen for oppstart av Premier League innebærer kamper enten 12. eller 19. juni. Det bekymrer Newcastle-sjef, Steve Bruce.

– Vi trenger tilstrekkelig med tid til å forberedes oss så spillerne kommer i form. Hvis ikke kommer de til å falle sammen som en kortstokk, sier manageren til Sunday Telegraph.

Og legger til:

- De fleste managerne har de samme bekymringene. Vi trenger minst seks uker. Jeg klarer ikke se for meg hvordan vi skal spille kamper før i slutten av juni, fortsetter Bruce.

Han sier at spillerne aldri har hatt så lang pause (åtte uker) som nå.

- Hvis en spiller nekter å spille, har jeg sympati og forståelse for det. De fleste av mine spillere er likevel fornøyde. Man må respektere alles personlige syn på det, sier Bruce.

Klubbene i Premier League skal møtes mandag for å diskutere regler rundt trening.