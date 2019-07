Chelsea tapte mot japansk lag i Pulisics første kamp

Frank Lampard måtte se sitt Chelsea-mannskap tape 0-1 mot japanske Kawasaki Frontale i en treningskamp fredag.

Japans regjerende seriemester sikret seieren like før slutt da brasilianske Leandro Damiao headet inn den avgjørende scoringen fra kort hold.

Selv om London-klubben gikk på et flaut tap, kunne supporterne glede seg over at de fikk se Christian Pulisic i aksjon som Chelsea-spiller for første gang. Amerikaneren ble byttet inn etter en drøy time, men klarte ikke å sette avgjørende preg på kampen.

Chelsea-manager og Frank Lampard stilte en nokså sterk ellever, men i den japanske varmen kom blåtrøyene til kort.

Resultatet er derimot ikke det første svake i klubbens sesongoppkjøring. Mot irske Bohemian ble det kun 1-1 forrige uke. Bedre gikk det mot St. Patrick som ble slått 4-0.

Tirsdag venter tøffere motstand for Frank Lampards menn. Da skal blåtrøyene i aksjon mot Barcelona. Også den kampen spilles i Japan.

(©NTB)