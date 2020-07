Chelsea tilbake på vinnersporet med seier over Watford

Etter onsdagens tap mot West Ham slo Chelsea tilbake med en kontrollert 3-0-seier over Watford. Olivier Giroud, Willian og Ross Barkley scoret målene.

Giroud fikk tillit fra start og takket for det med å sende Chelsea i føringen etter en snau halvtime. Ross Barkley vartet opp med en smart pasning som Giroud satte lavt i mål. Det var franskmannens fjerde seriemål for sesongen.

Like før pause ble Watford-spiller Étienne Capoue for ivrig da han felte Christian Pulisic i boksen. Fra elleve meter var Willian sikker i sin sak og satte inn 2-0. Brasilianeren ble med det den første Chelsea-spilleren til å score på straffe i tre Premier League-kamper på rad.

Willian var farlig frempå med et skudd etter 67 minutter, men Watfords sisteskanse Ben Foster var med på notene. Gjestenes Danny Welbecks gode forsøk i sluttminuttene ble avverget av Kepa Arrizabalaga.

Ropte på ny straffe

Chelsea ville ha ny straffe da Pulisic fikk røff behandling av Christian Kabasele og Adrian Mariappa like før slutt, men fikk ikke gehør hos dommer Kevin Friend til tross for bruk av videodømming.

Ruben Loftus-Cheek fikk en stor mulighet til å sette inn Chelseas tredje etter en flott innlegg fra Reece James, men headingen var av det håpløse slaget.

Will Hughes hadde en god mulighet til å sette inn en redusering like før slutt. Watford-scoring ble det derimot ikke. Istedenfor ble vondt til verre for de tilreisende da Ross Barkley fastsatte sluttresultatet til 3-0 to minutter på overtid.

Tilbake på 4.-plass

Chelsea ligger på 4.-plass og har to poeng ned til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som fikk låne 4.-plassen etter 5-2-seieren over Bournemouth tidligere på dagen. Fem runder gjenstår i Premier League.

I utgangspunktet gir topp 5-plasseringene mesterligaspill neste sesong. Årsaken er at Manchester City på 2.-plass er utestengt fra europacupspill de to kommende sesongene på som følge av brudd på regelverket om økonomisk fair play.

Om Idrettens voldgiftsrett (Cas) opphever utestengelsen, blir klart en gang mellom 13. og 19. juli.

Watford er ett poeng over streken, men har én kamp mindre spilt enn Aston Villa som møter seriemester Liverpool søndag.

(©NTB)