Chelsea-tweet fikk Stephen Warnock til å reagere: - Forstår det ikke

Meldingen fra London-klubben falt ikke i god jord hos den tidligere Liverpool-backen, og ble siden slettet av Chelsea selv.

De fleste Liverpool-fans husker med skrekk da Chelsea kom på besøk i serieinnspurten i 2014.

Brendan Rodgers' mannskap var den gang avhengig av seier for fortsatt å ha kontroll på ligagullet, men kampen ble i realiteten ødelagt da en upresset Steven Gerrard skled som bakerste mann, og ga Demba Ba muligheten til å sende London-klubben i føringen.

Verken Gerrard eller Liverpool maktet å slå tilbake, og kollapset fullstendig i ligaavslutningen den sesongen.

Onsdag vil Liverpool-fansen endelig får juble for et etterlengtet seriegull når Jordan Henderson skal løfte trofeet på The Kop etter kampslutt.

For selv med seier onsdag, kan ikke Chelsea gjøre som de gjorde i 2014 da de ødela for Merseyside-klubben. Klubben klarte uansett ikke la være å minne Liverpool-fansen på hva som skjedde sist de møtte opp på Anfield i en serieinnspurt.

SKLED: Steven Gerrard opplevde sin kanskje tyngste kamp i Liverpool-drakten mot Chelsea i 2014. Foto: Jon Super (AP)

Hisset på seg tidligere Liverpool-back

Fra klubbens offisielle Twitter-konto ble det lagt ut en videosnutt som blant annet spilte på Gerrards tabbe på Anfield, med teksten «Tilbake på Anfield i morgen».

Chelsea har naturlig nok vært på Anfield ved flere anledninger siden 2014, og meldingen fikk blant andre tidligere Liverpool-back Stephen Warnock til å reagere.

- Mangel på klasse, skriver han før han følger opp.

- Jeg skjønner ikke hvorfor en klubb vil oppføre seg sånn. Veldig rart, og jeg kan ikke tenke meg at manageren vil være særlig fornøyd med det.

Ikke lenge etter hadde Chelsea slettet meldingen, som høstet kritikk fra flere hold.

Frank Lampards mannskap må uansett stå æresvakt når Liverpool-laget entrer Anfield-matten onsdag, mens det er blitt bygget en provisorisk scene på et folketomt The Kop hvor Henderson skal løfte trofeet sammen med sine lagkamerater.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Stephen Warnock synes ikke noe om at Chelsea la ut en tweet som spilte på tabben til Steven Gerrard (sittende) mot klubben i 2014. Foto: Jon Super (AP)

Ville ha spillernes familier på plass



Jürgen Klopp og hans mannskap har vært sikret seriegullet i flere runder allerede, men vil ikke få muligheten til å feire gullet som ønsket da de må spille for et folketomt Anfield onsdag.

Klubben søkte likevel om at spillernes familier kunne være til stede på arenaen når ligatrofeet skal løftes fra The Kop for første gang på 30 år, men ifølge The Athletic ble søknaden avslått av en sikkerhetsgruppe i England.

SCENESKIFTE: Det skal være bygget et podium på The Kop før kampen mot Chelsea. Foto: Paul Ellis (AP)

Det engelske nettstedet skriver at det uansett har blitt lagt ned en stor jobb i forkant av Chelsea-kampen ved å fjerne seter fra The Kop for å få bygget en scene for anledningen.

Når kampen er over og Liverpool-spillerne har funnet sine plasser på tribunen, vil de andre tre tribunedelene bli mørklagt, før The Kop vil lyse opp i et fyrverkerishow.

Av hensyn til smittevern vil ligatrofeet også bli plassert på en sokkel, før Henderson vil plukke det opp og ta det med til resten av lagkameratene. Sir Kenny Dalglish skal også ha blitt bedt om å overrekke gullmedaljene til spillerne, fremfor å henge dem rundt halsen.