Chelsea videre, men Timo Werner sliter fortsatt: - Trist å se på

Tre fulltreffere fra spisskollega ordnet trygt avansement.

CHELSEA- LUTON 3-1:

Chelsea tok seg videre i FA-cupen etter tre scoringer fra Tammy Abraham mot Championship-klubben Luton på Stamford Bridge.

Selv om Abraham fikk upåklagelig uttelling på sjansene sine, kan ikke det samme sies om angrepskollegaen Timo Werner.

Storkjøpet som kom fra RB Leipzig før sesongen har ikke scoret siden 4-1-seieren over Sheffield United i Premier League 7. november. Tyskeren sto for bøttevis av mål gjennom sine fire sesonger i Leipzig.

- Blytungt



Måltørken hans i Chelsea fortsatte søndag, selv om Werner skaffet seg en mulighet på straffespark i sluttminuttene mot Luton.

Werner tok ansvaret fra krittmerket selv, men leverte et svakt plassert forsøk. Luton-burvokter Simon Sluga avverget uten store problemer.

- Heller ikke fra straffemerket. Timo Werner har ikke selvtillit. Men dog et svakt straffespark. Det er nesten trist å se. Han scora på alt for RB Leipzig, kommenterte Viasports Roar Stokke.

- Det er blytungt for Timo Werner, tilføyde kommentatoren.

Abraham i målform



Ting går ikke på skinner for manager Frank Lampard og co. i Premier League, som med tap for Leicester i forrige ligarunde ligger helt nede på 9.-plass i ligaen.

Abraham var dog i kjempeform og startet oppgjøret mot Luton med to tidlige fulltreffere.

Halvveis ut i 2.-omgang brukte innbytter Callum Hudson-Odoi kun tre minutter på å finne Chelsea-helten, som fullbyrdet hat tricket.

