Chelsea vil erstatte verdens dyreste keeper: – Vrakes til finalen i FA-cupen

Kepa Arrizabalaga ble hentet inn som Chelseas nye førstekeeper for 80 millioner euro i 2018. Nå kan han bli vraket til både cupfinalen og neste sesong.

Det har ikke vært et veldig godt år i Chelsea-buret for spanjolen, som tok over tittelen som tidenes mest kostbare keeper fra Liverpools Alisson sommeren 2018.

Da måtte Chelsea ha ny målvakt ettersom Thibaut Courtois presset fram en overgang til Real Madrid. Valget om å betale utkjøpsklausulen til Kepa på 80 millioner euro, som i dag tilsvarer over 800 millioner kroner, er noe London-klubben nå ser ut til å angre på.

Keeperen måtte se den viktige sesongavslutningen mot Wolverhampton fra benken, og til søndagens finale i FA-cupen blir 25-åringen nok en gang vraket, ifølge Sky Sports.

Chelsea-trener Frank Lampard skal ikke være overbevist om at Kepa er framtiden på keeperplassen, og han vil angivelig se etter nye alternativer i sommerens overgangsvindu.

Sky Sports nevner Atletico Madrids Jan Oblak, Burnleys Nick Pope og Ajax-keeper Andre Onana som de mest aktuelle erstatterne.

