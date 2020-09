Chelseas Barkley lånt ut til Aston Villa

Ross Barkley ble onsdag presentert i Aston Villa-drakten. Chelseas midtbanespiller er lånt ut Birmingham-klubben ut sesongen.

Barkley scoret sist for Chelsea i ligacupkampen mot Barnsley i forrige uke, men 26-åringen har slitt med å spille seg til fast plass på laget blant Frank Lampards mange midtbanespillere.

Onsdag la Aston Villa ut et bilde på Twitter hvor Ross Barkley står sammen med Villa-manager Dean Smith med en drakt mellom seg.

– Å sikre oss en spiller med Ross' kvaliteter er et realt kupp for vår klubb, og jeg er sikker på at han vil trives her og forsterke laget vårt, sa manager Dean Smith.

Barkley har 33 landskamper for England og har scoret seks mål. Den norske målvakten Ørjan H. Nyland er i klubben.

26-åringen kom til Stamford Bridge i 2018 fra Everton.

(©NTB)