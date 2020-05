Chicago Bulls-dokumentaren har satt sinnene i kok: - Han er fly forbanna

Flere av «His Royal Airness» sine tidligere lagkamerater fyrer løs mot Michael Jordan etter Chicago Bulls-dokumentaren. Nå skal hans mest kjente lagkamerat være i harnisk.

Dokumentaren «The Last Dance» som tar for seg det dominerende Chicago Bulls-laget på 1990-tallet har vært mye omtalt den siste tiden, og er blitt en av Netflix' beste serier.

Den tar for seg Michael Jordans karriere i Chicago Bulls, og hvordan han sammen med flere andre profiler bygget det som ble kjent som et av tidenes beste sportslag.

I etter kant har Jordan fått et hav av kritikk for måten han oppførte seg mot sine lagkamerater, og hvordan flere av dem kritiserer i løpet av dokumentarserien, som strekker seg over ti episoder.

- Fly forbanna

Nå skal Scottie Pippen, mannen som anses som «Robin til Jordans Batman», også ha vist sin misnøye over hvordan han blir seende ut i dokumentaren.

I ESPN-podcasten «Kap & co» forteller radiovert David Kaplan at han har hørt at stemningen er alt annen enn god mellom de to superstjernene nå:

- Du har ikke hørt noe fra Scottie Pippen, han er den hvite hvalen nå. Jeg ble fortalt at han er fly forbanna på Michael, og hvordan han ble seende ut. At han ble kalt egoistisk og en rekke andre ting, sier Kaplan.

STOR MISNØYDE: Scottie Pippen (i bakgrunnen) skal være alt annet enn fornøyd med Michael Jordan. Foto: Robert Baker (AP)

- Han skal ha følt at helt frem til den sjette kampen mot Utah i 1998, så skal alt ha handlet om «snakk dritt om Scottie», «snakk dritt om Scottie», «snakk dritt om Scottie».

I løpet av dokumentaren handler mye om hvordan Pippen ønsket seg en større rolle i Bulls, og at han var en av superstjernene som var underbetalt i løpet av sin tid i laget.

Pippen ble i sin tid kritisert for å forlate Chicago Bulls da Jordan la skoene på hylla for andre gang, og tok turen videre til Houston Rockets. Der fikk han til slutt en del mer betaling, hevder Kaplan:

- Jeg har snakket med noen som ville visst disse tingene, og jeg ble fortalt at Scottie hadde økonomiske problemer, og gjorde sitt for å få en bedre kontrakt. Han fikk 67.2 millioner dollar i Houston, da han visste han måtte operere ryggen og var over toppen, fortalte Kaplan.

Pippen var sammen med Jordan for alle de seks mesterskapene de vant sammen på 1990-tallet. Bulls vant tre strake mesterskap mellom 1991 og 1993.

Jordan la så skoene på hylla, men returnerte i 1995. Fra 1996 til 1998 vant Bulls igjen tre strake mesterskap. Pippen var med på alle tre, før han tok turen videre til Houston.

Stor misnøye

I samme podcast hevder Kaplan å ha snakket med flere av Michael Jordans tidligere lagkamerater. Blant dem var Bill Cartwright, som var med på det første mesterskapslaget.

Han skal ha sagt at han «ikke engang ville gått i Jordans bursdagsselskap», mens Ron Harper, som var med på de siste mesterskapslagene, «kun ville ha gått drikke spriten hans, spise maten hans og røyke sigarene hans».

Dette kommer i kjølvannet av tidligere lagkamerat Horace Grant, som tidligere denne uken fyrte løs mot Michael Jordan på samme podcast:

- Han kaller meg for tyster, men likevel tar han opp at han i sitt første år i klubben gikk inn på et rom og så lagkameratene sine rundt kokain, gress og damer. Hvorfor i helvete tar du opp det? Hva har det med noe å gjøre? Hvis du vil kalle noen tyster, så er det en forbannet tyster, akkurat der, sa Grant i samme podcast.

Dokumentaren er ansett som en av de virkelig store suksessene på Netflix, og har slått flere av rekordene. Den har gått over ti episoder, der to har blitt sluppet hver mandag de siste fem ukene.

Jordan var tydelig før slippet av dokumentaren at han var usikker på hvordan folk ville tolke ham, og hvorvidt han kom til å bli ansett som en god person etter at dokumentaren var ute.