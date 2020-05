Chidera Ejuke kan bli solgt for store penger: Det kan bety millioninntekt til Vålerenga

Den nederlandske klubben skal ha fått konkrete bud på den tidligere VIF-profilen.

Den tidligere Vålerenga-helten har vært i fyr og flamme denne sesongen, og har blitt ansett som et potensielt hett salgsobjekt fra Heerenveen denne sesongen.

Budene skal allerede ha ankommet. Etter det Nettavisen kan erfare har det nemlig ankommet bud pålydende rundt 80 millioner kroner for den tidligere Vålerenga-helten.

Skulle en overgang materialisere seg, så kan det fort bety millionregn for Vålerenga.

Bekrefter bud

Ifølge Nettavisens informasjon skal det være snakk om klubber i Frankrike og Kina som har vist sterkest interesse, og som skal ha kommet med bud.

Den franske gigantklubben Marseille er blant klubbene som har blitt koblet med en overgang for 22-åringen.

Da Vålerenga forhandlet salget av Ejuke til Heerenveen, så fikk de lagt inn en videresalgsklausul. Dette bekrefter sportslig leder i klubben, Jørgen Ingebrigtsen, til Nettavisen:

- Vi har en videresalgsprosent på Chidera. Det er regulert i den avtalen at den prosenten er konfidensiell mellom partene. Enten det er 100, 50, 30 eller 20 millioner kroner han selges for, så får vi en andel av det. Men jeg ønsker ikke å si hvor mye det er vi får, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Han forteller at Vålerenga ikke har krav om å bli informert av Heerenveen rundt bud fra klubber, ei heller om disse budene skulle bli avslått. Sportssjefen er uansett tydelig på at han holder seg oppdatert på situasjonen til Ejuke:

- I det han blir solgt, så er vår avtale laget slik at vi skal ha innsynsrett hva angår de punktene som gjelder den videresalgsavtalen. I så måte følger vi med om det skjer noe konkret, sier Ingebrigtsen.

HELT: Chidera Ejuke var en stor favoritt for supporterne på Intility Arena. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Jonsson: - Ti prosent er vanlig praksis

Eurosports fotballekspert, og tidligere sportssjef i Fredrikstad, Joacim Jonsson, sier ti prosent er vanlig praksis i slike avtaler.

- De som får under, kan være misfornøyde og de som får over kan være fornøyde, sier Jonsson til Nettavisen.

- Hvor høy prosentsats de får kan ofte avgjøres av hvor mye de får «up front». Flere klubber kan ofte si i fra seg noen videresalgsprosenter for å få mer direkte ved et salg, siden kan det være vice versa, men som oftest handler det om at klubber går ned på prosent for å få mer penger direkte ved salget, sier Jonsson videre.

Skulle Ejuke selges for 80 millioner kroner, vil en videresalgssum på fem prosent uansett bety drøyt fire millioner inn i klubbkassa til Vålerenga. Om den er på ti prosent, vil det være åtte millioner.

Et salg av Ejuke vil, etter all sannsynlighet, uansett bety at Vålerenga kan få inn sårt tiltrengte midler i klubbdriften.

Ejukes agent, Atta Aneke, bekrefter at det eksisterer håndfast interesse fra flere klubber:

- Ja, det har vært konkret interesse, og konkrete bud på ham. Per nå er det ingen klubb som har kommet til enighet med Heerenveen rundt en overgang, sier Aneke til Nettavisen, men ønsker ikke å kommentere spesifikt hvilke lag det er snakk om.

- Har du hatt en dialog rundt Vålerenga rundt situasjonen til Ejuke?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Brakk økonomi

Nettavisen rapporterte i forrige uke at situasjonen i klubben er såpass skral at man vurderer å selge spillere som kan gi frisk kapital inn i Oslo-klubben.

Blant annet skal angriper Aron Dønnum ha blitt tilbudt til klubber for to millioner euro, som ville betydd rundt 20 millioner kroner til de kongeblå fra hovedstaden.

Klubben har gått glipp av minimum 13 millioner i tapte inntekter. Allerede før sesongen gjorde klubben store økonomiske kutt. I tillegg er VIFs eier og rike onkel, Tor Olav Trøim, i enorme økonomiske problemer og står i fare for å gå konkurs.

Ifølge kilder Nettavisen har vært i kontakt med forventer ikke Vålerenga økonomisk hjelp eller tilskudd av midler fra Trøim i år. Om eieren kan tilføre frisk kapital anses det som en uventet og positiv overrakelse.

Situasjonen i Trøim sine selskaper er såpass kritisk at klubben ikke vil spørre eieren om økonomisk hjelp i 2020.

PENGER: Sander Berge-signeringen kan bety store penger for Vålerenga. Foto: Lindsey Parnaby (AFP)

Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkommer det at Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

Det kanskje mest usikre punktet i klubbens budsjett er posten om spillersalg på 11,5 millioner denne sesongen.

Sander Berge ble i vinter solgt fra den belgiske toppklubben Genk til Premier League-klubben Sheffield United, angivelig for et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Men pengene klubben får fra avtalen med Genk skal ikke være nok til sikre klubbens økonomiske fremtid.

- Innholdet i denne avtalen er konfidensielt mellom partene, og jeg kan derfor ikke besvare spørsmålet. Det jeg kan si, er at de beløpene som har versert i mediene klart overstiger de reelle tallene, samt at betalingen vil bli fordelt over flere år, sa Espeseth til Nettavisen i forrige uke.