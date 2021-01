Chiesa sørget for Milan-tap i Hauges første Serie A-start

Jens Petter Hauge spilte halvannen omgang i sin første Serie A-kamp fra start, men Milan måtte tåle sesongens første tap da Juventus vant 3-1.

Federico Chiesa scoret gjestenes to første mål og sørget for at Juventus fortsatt henger med i tetstriden. Etter 11 seirer og fire uavgjorte ble det tap for Milan, som beholder førsteplassen bare fordi Inter tapte tidligere på dagen.

Chiesa ga gjestene ledelsen i en underholdende første omgang, men Milan utlignet kort før pause etter en ballerobring som trolig burde gitt Juventus frispark. Hauge var tredje sist på ballen i den etterfølgende mønsterkontringen.

Davide Calabria både startet og avsluttet angrepet, men fikk ballen fordi Hakan Calhanoglu kroppstaklet Adrien Rabiot. Hauge spilte fram Rafael Leão, som skar inn og sentret til Calabria. Han bredsidet ballen i krysset rett over hodet på en Juve-forsvarer som dukket.

Gjestene regnet med å bli berget av VAR, men målet ble godkjent. På vei til pause ble dommeren omringet av Juventus-trener Andrea Pirlo og hans spillere.

Chiesa var ikke ferdig, og han ordnet ny borteledelse med et knallskudd fra 16-meterstreken i det 62. minutt. Som på 1-0 fikk han ballen fra Paulo Dybala.

Rett etter ble Chiesa og Dybala byttet ut. Inn kom Dejan Kulusevski og Weston McKennie, og de samarbeidet om kampens siste mål, som ble scoret av sistnevnte.

Første fra start

Etter ni innhopp fikk Hauge sin første kamp fra start i Serie A. Det var trolig den positive koronatesten til lagkamerat Ante Rebic som ryddet vei for nordmannen akkurat onsdag. Hauge har flere kamper fra start i europaligaen, men likevel var det en merkedag for ham.

Det varte ikke lenge før han viste seg fram. Etter fem minutter ble en kort corner slått til nordmannen, som kunne avansere og avslutte fra litt spiss vinkel. Gianluca Frebotta blokkerte skuddet.

I det 27. minutt slo Aaron Ramsey en fryktelig tversoverpasning rett til Hauge, som fikk ballen rett utenfor gjestenes 16-meter. Han kunne skutt selv, men spilte fram Leáo, som tvang Wojciech Szczesny til en av mange gode redninger i kampen.

Brennhet

Da ledet Juventus allerede 1-0. Chiesa var brennhet og kunne i det 18. minutt juble for storkampens første scoring.

To minutter tidligere tok han ned en svak klareringsnikk fra Simon Kjær og skjøt hardt i stolpen utenfor keeper Gianluigi Donnarummes rekkevidde. I neste angrep skar han inn fra høyre, spilte vegg med Paulo Dybala (som lekkert returnerte med et spark bak standbeinet) og skjøt i mål før Kjær nådde fram med taklingsfoten.

Forsvarsfeil kunne ha felt Juventus. Rodrigo Bentancur ga Samuel Castillejo en stor sjanse med et balltap i eget felt. Ramseys stygge pasningsfeil er nevnt, og waliseren var også nær selvmål i det 34. minutt.

Milan-forsvarer Diogo Dalot hadde den første store sjansen i 2. omgang, men keeper reddet igjen. Det skjedde ikke like mye som i den første omgangen, men Chiesa viste sin kvalitet igjen da han gjorde 2-1.

Hauge ble byttet ut med Brahim Diaz i det 67. minutt. Onsdag hadde Juventus bedre spillere fra start og bedre innbyttere, og to av de sistnevnte punkterte kampen i det 76. minutt.

