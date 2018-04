Chivas vant mesterligaen i Concacaf

Chivas Guadalajara tapte returkampen mot Toronto FC på hjemmebane, men vant Concacafs mesterliga i fotball etter straffesparkkonkurranse.

Den mexicanske klubben skal dermed for første gang delta i klubb-VM i fotball.

Chivas, som slo ut Magnus Wolff Eikrems klubb Seattle Sounders i kvartfinalen, lå meget godt an etter 2-1-seier i den første finalekampen i Canada. Da Orbelin Pineda scoret i det 18. minutt onsdag ledet vertene sammenlagt 3-1.

Toronto ville ikke gi seg, og før pause var lagene helt likt. Jozy Altidore og Sebastian Giovinco scoret målene som ga Toronto 2-1-ledelse i Guadalajara. Flere mål ble det ikke, og dermed endte finalen 3-3.

I straffesparkkonkurransen var hjemmelaget best. Laget scoret på alle sine fire straffespark, mens Jonathan Osorio og Michael Bradley misset for Toronto. Dermed endte det 4-2.

Etterlengtet tittel

Oswaldo Alanis, Jesus Godinez, Alan Pulido og Angel Zaldivar satte inn straffesparkene som gjorde Chivas til Concacaf-mester. Laget har 12 serietitler, flest i Mexico, men klubbens eneste tidligere Concacaf-tittel kom helt tilbake i 1962.

– Jeg er lykkelig fordi vi har oppnådd noe viktig og meningsfullt. Spillerne ga alt fordi de ville skrive historie, og for første gang skal Chivas delta i klubb-VM, sa trener Matias Almeyda.

Mexicanske lag har vunnet turneringen de 13 siste årene. Forrige lag fra et annet land som ble mester var Saprissa fra Costa Rica i 2005.

Toronto slo ut mexicanske lag både i kvart- og semifinale og håpet å bli første MLS-lag med triumf i Concacafs mesterliga siden Los Angeles Galaxy for 18 år siden.

Ville vinne for traumatisert hjemby

– Laget spilte en stor kamp og vant den, men de to baklengsmålene i hjemmekampen ødela for oss, sa Toronto-trener Greg Vanney.

Før kampen sa Vanney og hans spillere at de ville gi byen en opptur etter mandagens bilangrep som drepte ti personer.

– Vi gikk på banen med folkene hjemme i tankene. Vi fikk ikke med trofeet hjem, men jeg håper vi gjorde folk stolte, sa Vanney.

Sportsinteresserte i Toronto hadde flere skuffelser å svelge onsdag. Maple Leafs ble slått ut av NHL-sluttspillet med tap mot Boston Bruins, og omtrent samtidig tapte baseballklubben Blue Jays hjemme for Boston Red Sox i en annen duell mellom de to byene. Toronto Raptors sto for oppturen med seier og ledelse mot Washington Wizards i NBA-sluttspillet.

(©NTB)

Mest sett siste uken