Har pådratt seg lårbeinsbrudd etter velt.

Sykkelstjernen Chris Froome mister Tour de France etter en velt onsdag.

Uhellet skjedde allerede da han var ute for å se nærmere på tempoløypa før onsdagens etappestart i Criterium du Dauphiné.

Froome ble sendt til sykehus og måtte trekke seg fra etapperittet. Uhellet skal ha skjedd da 34-åringen tok hendene av styret for å snyte seg. Flere medier melder at Froome deretter mistet kontrollen på sykkelen på grunn av et vindkast.

Nettstedet Cyclingnews er blant dem som skriver at Froome har brukket lårbeinet. Dette er forløpig ikke bekreftet av Team Ineos.

I ettermiddag skal sportsdirektør Dave Brailsford hos Team Ineos likevel ha slått fast at Froome også går glipp av Tour de France seinere i sommer.

Ifølge The Telegraph sa Brailsford at det er «temmelig klart» at Froome ikke sykler Tour de France.

Den britiske sykkelstjernen har vunnet fire Tour de France-triumfer sammenlagt tidligere i karrieren.

I fjor sommer endte han på tredjeplass da lagkameraten Geraint Thomas overraskende vant det berømte treukersrittet.

Criterium du Dauphiné var ment å være Froomes siste konkurranse før Tour de France-starten i Brussel 6. juli.