Christian Berge forlenget til 2025

Christian Berge har forlenget avtalen som Norges landslagssjef i håndball til 2025. Kontrakten ble signert under en middag i Trondheim onsdag.

Det skjedde da laget spiste sammen etter storseieren over Østerrike i Stjørdal, melder Norges Håndballforbund.

– Det er en svært god nyhet vi nå kan presentere, sier forbundets generalsekretær Erik Langerud i en pressemelding.

– Christian har vært landslagssjef siden våren 2014 og har på alle måter fylt rollen slik vi ønsker. Ikke bare for vårt seniorlandslag, men også med hovedansvaret for alle fem landslag på herresiden. Med Christian har håndballgutta tatt store steg og utviklet seg til et lag vi har stor tro på skal hevde seg i toppen internasjonalt i mange år framover.

Den nye avtalen gjelder til etter VM i januar 2025.

– Jeg er veldig glad for å signere en ny avtale med Norges Håndballforbund, sier Berge selv.

– Det er fantastisk moro å jobbe med landslagene. Både dagens lag og det jeg ser av unge, lovende talenter på våre yngre landslag gir meg troen på at vi går en stor framtid i møte. Min største drøm med landslaget er at vi en dag skal ta gull i et mesterskap. Ny kontrakt gir meg muligheten til å legge langsiktige planer, noe som styrker muligheten for å nå det målet.

Spillerne er tilfredse med at sjefen forlenger.

– Samarbeidet mellom trenerteamet og spillerne har vært veldig bra fra dag en. Derfor gleder vi oss veldig til fortsettelsen med Christian som trener, sier Bjarte Myrhol i pressemeldingen fra NHF.

