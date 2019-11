Christian Eriksen om mangelen på spilletid: - Føler de har full tillit til meg

Christian Eriksen tror ikke at han oftere henvises til benken fordi kontrakten med Tottenham løper ut til sommeren.

Eriksen har vært en bærebjelke for Tottenham siden han ble hentet fra Ajax i 2013. Over 200 kamper og 50 skåringer er det blitt på midtbanespilleren siden han ankom klubben.

Denne sesongen har 27-åringen derimot tilbrakt store deler av tiden på innbytterbenken, og den danske stjernen har kun fullført 90 minutter i fire av sesongens 12 første kamper i Premier League.

Under lørdagens poengdeling mot Sheffield United ble midtbanespilleren sittende på benken hele kampen.

Ingen kontrakts-forlengelse

Til sommeren løper 27-åringens kontrakt med Tottenham ut. Det spekuleres derfor i at hans økende benketilværelse kommer som et resultat av at klubben forbereder seg på en fremtid uten Eriksen, eller at de forsøker å få stjernen til å skrive under på en ny kontrakt.

På landslagssamling med det danske landslaget denne uken kommenterte Eriksen rykteflommen.

- Jeg føler 100 prosent at Tottenham har full tillit til meg. Det er ingen forskjell, bortsett fra at jeg har spilt litt mindre i år, sier Eriksen ifølge danske BT.

- Jeg føler ikke at det er noen sammenheng mellom min kontraktssituasjon og det at jeg ikke har spilt like mange kamper, legger han til.

- Skarpheten mangler

Danskenes nummer ti er klar på at prestasjonene på banen ikke har nådd de samme høydene som i fjor, og at det nok har hatt sitt å si for spilletiden.

- Jeg har vært i de riktige situasjonene, jeg har bare ikke tatt de riktige avgjørelsene. Det handler litt om at skarpheten mangler, og det er noe jeg må jobbe med, forklarer Eriksen.

Mangelen på skarphet har gitt utslag i Eriksens labre målproduksjon: 27-åringen kan kun skilte med en nettkjenning og en målgivende pasning på 861 spilleminutter i Premier League.

Viktige landskamper

Eriksens Danmark er inne i de siste og avgjørende EM-kvalifiseringskampene. Danskene står med 12 poeng på seks kamper, med to oppgjør igjen.

Etter møtet med Gibraltar fredag kveld avgjøres trolig danskenes EM-skjebne borte mot gruppeleder Irland kommende mandag.

Dansken er trygg på at den skuffende sesongstarten ikke vil spille inn i prestasjonene for landslaget.

- Å spille for landslaget er noe annet enn å spille for klubblaget. Det er to vidt forskjellige ting. Den nedgangen jeg har hatt for klubblaget, som ikke har vært stor, betyr ingen ting, sier Eriksen til BT.

Etter landslagspausen reiser Tottenham den korte turen til London Stadium, hvor West Ham står for tur.