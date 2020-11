Christian Eriksen senket Island, mens Belgia fikk revansj over England

To straffemål fra Christian Eriksen ødela Islands håp om poeng, mens Belgia slo England 2-0 i A-divisjonens gruppe 1 i nasjonsligaen.

Dermed blir det gruppefinale mellom Belgia og Danmark onsdag, der danskene må vinne for å kvalifisere seg til sluttspillet.

Vålerengas Vidar Örn Kjartansson utlignet til 1-1 mot Danmark, og det så ut til å gå mot Islands første poeng i det tøffe selskapet. Men så handset Hördur Magnússon inne i feltet, og Christian Eriksen scoret sikkert på sitt annet forsøk fra straffemerket til 2-1-seier for Danmark.

– Det harde kampprogrammet preget oss i 2. omgang. Det er lenge siden jeg har følt meg så sliten, sa Thomas Delaney til Kanal 5.

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand har fått en god start etter at han tok over for Åge Hareide, og han har tatt noen gode taktiske grep med laget.

Christian Eriksen satte straffen til 1-0 etter tolv minutters spill. Ari Freyr Skulason var oppe med foten i ansiktet til Daniel Wass inne i feltet, og dommeren var ikke i tvil.

Skadd

Leicester-målvakten Kasper Schmeichel i det danske buret gikk haltende av banen til pause etter en smell i 1. omgang. Han ble erstattet av Frederik Rønnow etter pausen.

Eriksen holdt på å doble ledelsen, men skuddet hans etter noen sekunders spill etter hvilen endte like utenfor.

Island fikk noen muligheter mot slutten av kampen. VIFs Vidar Örn Kjartansson fikk med seg de siste 20 minutter og var et frisk pust på Islands lag. Fem minutter før slutt fikk han en gjennombruddspasning, og i kjent stil banket han inn utligningen.

Revansj for Belgia

Belgia trygget sin ledelse i gruppen med å beseire England 2-0 på hjemmebane. Det var for første gang siden 1970 at de to lagene møttes i Belgia til landskamp.

England vant hjemmekampen for en drøy måned siden, men måtte ha poeng også søndag for å holde liv i håpet om gruppeseier. Belgia, som topper Fifa-rankingen, tillot ikke det.

Youri Tielemans satte 1-0 etter ti minutter på pasning fra Romelu Lukaku. Sistnevnte viste også defensive egenskaper da han reddet et skuddforsøk fra Harry Kane på streken. Dries Mertens økte til 2-0 24 minutter ut i 1. omgang.

Harry Kane spilte sin 50. landskamp, men blir stående på 32 landslagsmål.

Italia på topp

Italia topper også sin gruppe i A-divisjonen etter 2-0-seieren over Polen. Jorginho og Domenico Beraldi scoret målene i Reggio Emilia. Italienerne er ett poeng foran Nederland og to foran Polen.

De to sistnevnte møtes i siste runde, og Italia blir uansett gruppevinner om det blir seier borte mot Bosnia-Hercegovina.

Frank de Boer fikk sin første seier som Nederlands landslagssjef da bosnierne ble slått 3-1. Georginio Wijnaldum (2) og Memphis Depay scoret for hjemmelaget i Amsterdam.

Frankrike og Tyskland leder også sine grupper i A-divisjonen før siste runde. Verdensmester Frankrike trenger ett poeng hjemme mot Sverige for å trygge gruppeseieren, mens Tyskland må ha poeng borte mot Spania i Sevilla.

(©NTB)

