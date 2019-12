Christian Eriksen tilbake fra start da Norwich og Tottenham spilte uavgjort

Tottenham fikk med seg ett poeng borte mot Norwich. Nok en gang skulle en VAR-avgjørelse komme i fokus i Premier League.

NORWICH-TOTTENHAM 2-2

José Mourinho overrasket flere med å gi Christian Eriksen tillit fra start i lørdagens kamp mot Norwich på Carrow Road.

Dansken har ikke startet en kamp etter at portugiseren tok over ansvaret i London-klubben, men i det hektiske juleprogrammet valgte manageren å gi dansken en plass i startoppstillingen.

Eriksen var sterkt delaktig for gjestene, og bidro med en vakker scoring i 2-2-kampen borte mot Alexander Tetteys Norwich.

Tidlige sjanser

Norwich-spiller Marco Stiepermann fikk kampens første sjanse etter ti minutter. To Tottenham-spiller krasjet i hverandre og ga tyskeren muligheten inne i 16-meteren. Etter en liten skuddfinte fyrte Stiepermann av et skudd som sendte Paulo Gazzaniga ut i full strekk.

Kun minutter senere var det Tottenham sin tur å produsere sin første sjanse i kampen. En svak klarering av Norwich-forsvaret sendte Harry Kane i bakrom, han sendte ballen videre til lagkamerat Dele Alli.

Avslutningen fra sistnevnte var svak. Helt upresset satte Alli ballen høyt over målet fra 16 meter.

Så skulle det virkelig ta fyr i kampen. Emi Buendia vant ballen fra Juan Foyth før han umiddelbart satte fart fremover i banen. Ballen havnet etterhvert hos Mario Vrancic som avanserte mot en svært passivt Tottenham-forsvar.

Ryggende og uten press ga gjestene Vrancic rom og tid til å prikke ballen ned i hjørnet bak Gazzaniga, til 1-0 for Norwich.

Et heller svakt Tottenham-lag fikk lite til å stemme den første halvtimen og ble straffet av et aggressivt hjemmelag.

«Armhule»-offside

Etter 33 minutter så det ut til at vondt skulle bli til verre for gjestene. Et balltap av Serge Aurier ga Norwich en gyllen kontringsmulighet. Vrancic tredde gjennom Teemu Pukki på løp. Finnen dempet ballen nydelig på brystet og var iskald alene med keeper.

Pukki doblet ledelsen til hjemmelaget.

Trodde han!

Etter en VAR-gjennomgang annullerte dommer scoringen for en i beste fall marginal offside.

OFFSIDE? I denne situasjonen ble Teemu Pukki avblåst for offside. Foto: Skjermdump, TV2

I pausen reagerte tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt på Premier League sin måte å håndtere VAR på.

REAGERER PÅ BRUKEN AV VAR: Erik Thorstvedt mener Premier League har mye å gå på i sin bruk av VAR. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Thorstevdt synes VAR fungerer godt og var ikke kritisk til selve dommeravgjørelsen, men synes illustrasjonene for å «bevise» offside ikke fungerer godt nok.

- De må sette en grense et eller annet sted. Ikke si at det er så lite at den bør gå. Fair enough, jeg stoler på det, men spar oss for de bildene. Det ser ut som en femåring som leker med fargestifter, raste Thorstvedt mot Premier Leagues bruk av streker og farger for å illustrere offside.

Også flere andre eksperter reagerte på VAR, men da på selve avgjørelsen.

- Så skjer det igjen. Mer tull fra VAR. Pukkis mål annullert da han er likt (med forsvarer). Hvis du må dra linjer og rundinger og det fremdeles ikke er klart den ene eller den andre veien, så vær så snill å slutte med å undergrave dommeren på banen. Absurd, raser Lineker.

- En lettelse for Spurs, men ønsker noen fotball-fans å se et mål bli annullert for dette, spør APs sportskorrespondent Rob Harris.

Tottenham-utligning og komisk selvmål

Etter en svak førsteomgang tok Mourinho grep i pausen. Jan Verthongen og Foyth ble tatt av til fordel for Lucas Moura og Davinson Sanchez.

Nevnte Eriksen fikk muligheten på et frispark og satte inn utligningen via muren etter 55 minutter.

Tre minutter senere var Tottenham frempå igjen. Alli lobbet ballen i mål bak Tim Krul, men linjedommeren var allerede oppe med flagget og målet ble korrekt annullert for offside.

Så var det Norwich sin tur igjen.

Pukki laget trøbbel for gjestenes forsvar da han tok et helhjertet løp. Toby Alderweireld fikk satt inn en takling og tok ballen, men den spratt videre i Aurier og rullet inn i mål bak en utspilt Gazzaniga.

- Et komisk selvmål, men for Aurier er ingenting morsomt med det, sa TV2-kommentator Espen Ween.

Med syv minutter igjen på klokka gikk Harry Kane i bakken inne i Norwich sitt straffefelt. Dommer pekte resolutt på ellevemeteren.

Fra straffemerket var Kane sikker og god. Ballen til høyre og keeper motsatt vei. Dermed stod det 2-2 på Carrow Road.

Det ble lagt til hele syv minutter i Norwich. Tottenham presset på i sluttminuttene, men maktet ikke å sette inn den avgjørende scoringen.

Dermed ebbet det ut med 2-2 og ett poeng til hvert av lagene.