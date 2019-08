Christian Eriksens Tottenham-fremtid fremdeles usikker

Tottenham-trener Mauricio Pochettino innrømmer at danske Premier League-stjernen Christian Eriksen fortsatt kan komme til å forlate klubben før overgangsvinduet stenger.

Rykter om en mulig Tottenham-exit for Christian Eriksen har florert i hele sommer. Store klubber som Real Madrid, Barcelona og Manchester United har vært nevnt som mulige nye arbeidsgivere for midtbanespilleren.

Situasjonen rundt spillerens fremtid i Nord-London er fremdeles uavklart, forteller Mauricio Pochettino.

- Vi venter fremdeles på hva som vil skje. Vi vet at dette kan gjøre spillergruppen urolig, men om ti dager stenger vinduet og da vil ting stå klart for oss, sier han ifølge BBC.

Står for laguttaket

Tottenham tapte 1-0 for Newcastle denne helgen. Christian Eriksen startet kampen på benken, og fikk en snau halvtimes spilletid.

Pochettino virket ikke å angre på at han ikke lot dansken starte kampen.

- Når du taper, er spillerne som ikke spiller de beste. Med Christian vinner vi og taper mange kamper. Jeg aksepterer situasjonen som den er, og om vi hadde vunnet 3-0 ville ingen snakket om andre enn dem som spilte, sier han.

- Vil gjerne prøve noe nytt

Eriksen satte selv fart på overgangsryktene i et intervju med danske Ekstra Bladet i juni.

- Jeg har den dypeste respekt for Tottenham, og det vil ikke være negativt om jeg blir her. Men jeg har også sagt at jeg gjerne vil prøve noe nytt, sa Eriksen til danske Ekstra Bladet i juni.

I samme sak spekulerte avisen også i at Tottenham ber om en sum pålydende 1,1 milliarder kroner om de skal selge dansken.

Overgangsvinduet frustrerer Pochettino

I England gikk fristen for å signere nye spillere ut 8.august. I flere andre store ligaer i Europa, som i Spania og Tyskland er vinduet åpent til 2.september.

Mauricio Pochettino har ikke lagt skjul på at han ikke liker at fristen ble satt tidligere i England enn i andre land.

- Jeg kommer til å være glad om ti dager, etter at vi har spilt mot Arsenal. Da stenger overgangsvinduet i Europa, sier han.